이번에 처음 개방..자연과 완전한 교감

[헤럴드경제=함영훈 기자] 오시아노 관광단지에 있는 무인도 닭섬은 1992년 공사가 단지 개발을 시작한 이래 단 한 번도 대중에 공개된 적 없던 곳이다.

닭섬은 원시적 자연환경을 그대로 간직하고 있어 최근 캠핑 애호가들 사이에서 주목받고 있는 ‘불편함을 즐기는 노지 캠핑’을 체험할 수 있는 최적의 장소다.

한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 오는 17일부터 19일까지 전라남도 해남 오시아노 관광단지 내 무인도 ‘닭섬’에서 무인도 오프그리드(Off-Grid) 캠핑 이벤트를 열고 참가자를 모집한다.

이번 이벤트 참가자들은 카약을 타고 섬에 입도한 뒤, 직접 장비를 메고 이동하는 ‘백패킹’, 야생 속 생존 기술을 배우는 ‘부시크래프트’, 전기·수도 등 외부의 에너지 공급 없이 생활하는 ‘오프그리드 캠핑’ 등을 즐길 수 있다. 특히, 밤에는 별빛과 바닷소리만이 어우러진 고요한 무인도의 매력을 만끽하며 자연과 교감하게 된다.

무인도 캠핑 이벤트와 관련한 자세한 내용은 ‘2025 전남 캠핑관광박람회’ 누리집에서 확인하면 된다.

관광공사 이상훈 지역관광개발팀장은 “이번 이벤트를 통해 무인도에서만 누릴 수 있는 독특한 체험으로 캠핑의 본질을 느낄 수 있을 것”이라며, “공사는 앞으로도 오시아노에서만 경험할 수 있는 체험형 프로그램 등을 선보여 지역 경제 활성화에 기여하겠다.”라고 밝혔다.

같은 기간 오시아노 관광단지에서는 ‘2025 전남 캠핑관광박람회’가 개최된다. 국내 최대 규모 캠핑 박람회로, 아름다운 자연경관에서 펼쳐지는 다양한 캠핑 프로그램을 만나볼 수 있다.