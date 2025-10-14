“2004년 성남시의회 난동 당시 김현지도 함께” “경제 공동체 이어 범죄 공동체 의혹” “김현지, 통진당 의원 재판에 유리한 증언…감형 기여” “경기동부연합과 연결 의심”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 박정훈 국민의힘 의원은 14일 이재명 대통령이 시민 단체 활동가 시절 특수 공무집행방해 및 공용물건손상 혐의로 벌금형을 선고받은 사건과 관련해 “이 범죄 행위에 김현지 대통령실 제1부속실장도 함께한 것으로 확인됐다”며 두 사람이 ‘범죄 공동체’였다고 주장했다.

박 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “이재명 정부 실세로 꼽히는 김 실장의 새로운 범죄 전력을 밝히고 김일성 추종 세력인 경기동부연합과 김 실장이 연결돼 있었음을 확인하는 새로운 내용을 알리기 위해 이 자리에 섰다”며 이같이 말했다.

앞서 이 대통령은 시민 단체에서 활동하던 2004년 성남시의회가 성남의료원 조례 심의를 미뤘다는 이유로 시의원들의 퇴장을 막으려 했다가 특수공무집행방해 및 공용물건손상 혐의로 벌금 500만원을 선고받았다.

박 의원은 “그런데 이 범죄 행위에 김 실장도 함께한 것으로 확인됐다”며 대법원 판결문 내용을 일부 공개했다. 그에 따르면 김 실장은 당시 이 대통령 등과 공모해 성남시의회 복도 앞에서 조례안 심의를 마치고 퇴장하는 시의원들을 비속어로 호칭하며, 앞을 가로막고 몸으로 밀어붙이며 3시간에 걸쳐 출입을 하지 못하게 했다.

박 의원은 “이 대통령은 변호사 시절 성공 보수 2000만원을 김 실장이 받도록 했는데 이 사실이 드러나며 두 사람이 ‘경제 공동체’가 아니냐는 의혹이 제기된 바 있다”며 “그런데 이 판결문을 통해 범죄 공동체였다는 사실도 확인된 것”이라고 주장했다.

그는 “김 실장이 김일성 추종 세력인 경기동부연합과 연결돼 있다는 의혹을 사실로 확인했다”고도 밝혔다.

박 의원은 “이 대통령은 2010년 지방선거에서 김미희 전 통합진보당 의원과 단일화해 승리한 바 있다. 이후 이 대통령이 경기동부연합과 어떤 관계인지 지속적으로 의문이 제기돼 왔다”며 “이 대통령은 그간 이에 대한 입장을 명확히 밝히지 않았는데, 경기동부연합-통진당-김현지-이재명으로 이어지는 연결 고리를 짐작할 수 있는 증거를 찾았다”고 했다.

그는 “김 전 의원 선거법 재판 판결문에 이러한 사실이 나타났다”며 “김 전 의원과 그 공범은 식사 모임을 방문해 선거 운동을 하고 그 식사 대금을 지불해 선거법 위반 혐의로 기소됐는데, 이 위반 행위에 김 실장이 깊이 관여돼 있었다”고 했다.

아울러 “더욱이 김 실장이 김 전 의원과 그 공범에 유리한 증언을 해 감형받는 데 결정적인 역할을 한 것도 확인됐다”며 “이 사안은 정말 위중하다. 이재명 정부 실세 중 실세로 꼽히는 김 실장이 김일성 추종 세력인 경기동부연합과 연결돼 있다는 것은 소름 끼치는 일”이라고 주장했다. 김 전 의원 남편 백모씨가 경기동부연합의 중심인물이고 경기동부연합은 내란 모의 등을 이유로 해산된 통진당의 핵심 세력이기에 그 연결성을 부정적으로 바라볼 수밖에 없다는 주장이다.

박 의원은 “대한민국의 컨트롤 타워과 우리의 주적인 북한과 연결될 수 있다는 것이어서 철저한 진상 규명이 필요하다”고 강조했다.