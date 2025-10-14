16~18일 축제에서 전통 군악 연주 울산시-코자엘리시, 자매결연 강화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 자매도시인 튀르키예 코자엘리(Kocaeli)시 군악대가 울산시의 정체성과 비전을 담은 ‘2025 울산공업축제’에 참가해 축제를 빛낸다.

이번 튀르키예 코자엘리시 군악대 참가는 국제 민간교류 행사의 하나로 추진됐으며, 양 도시 간 우호 협력과 문화 교류를 넓히는 계기가 될 전망이다.

23명으로 구성된 코자엘리시 군악대는 16일부터 18일까지 태화강 국가정원 일대에서 튀르키예의 전통 군악 연주를 울산 시민들에게 선보인다.

18일 낮 12시 태화강 국가정원 왕버들 마당에서는 양국 문화교류 콘서트로 꾸며진다. 이날 콘서트에서는 ▷옹기 제작·한복 착용 체험 ▷크로마키 포토존 ▷튀르키예 아이스크림 체험 등 다양한 부스도 운영된다.

울산시 관계자는 “코자엘리시 군악대의 방문이 국내외 방문객들에게 세계 속 문화도시 울산의 위상을 알리는 계기가 될 것”이라며 “향후 국제 문화·산업 교류로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

코자엘리시는 튀르키예의 대표적 산업도시로 울산과 산업 기반이 유사하다. 두 도시는 지난 2002년부터 우호협력 관계를 맺어왔다.