채권 4종·펀드 12종 가입 고객 중 추첨으로 다이슨 제품 등 제공 “고배당, 고금리 추구…추가 수입에 재투자 복리 효과까지”

[헤럴드경제=김유진 기자] 대신증권이 금융상품 가입고객을 대상으로 ‘다이슨’ 제품을 포함한 ‘고배당∙고금리 기대상품 대신에 다~이쓴’ 경품 행사를 진행한다.

14일 대신증권은 회사가 엄선한 펀드와 채권에 가입하는 고객에게 추첨을 통해 다이슨 제품 등을 경품으로 제공하는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 자산 가격 변동성 확대에도 꾸준한 현금 흐름을 만들 수 있는 고배당∙고금리를 추구하는 금융상품의 장점을 알리기 위해 마련됐다.

이 이벤트는 대신증권이 선정한 고금리 및 고배당을 추구하는 채권 4종과 펀드 12종 중 한 개 이상 가입하면 추첨을 통해 경품을 지급한다. 가입 금액이 합산 1억 원 이상이면 다이슨 공기청정기(1명), 7000만원 이상은 다이슨 청소기(10명), 5000만원 이상은 다이슨 드라이어(20명), 1000만원 이상은 올리브영 10만원 상품권(50명)을 제공한다.

추가로 가입금액이 100만원 이상인 고객 1000명에게는 펀드 가입시 사용할 수 있는 펀드 쿠폰 1만원권을 지급한다.

이 이벤트는 다음달 28일까지 진행한다. 이벤트 참여는 대신증권 HTS, MTS(사이보스, 크레온) 또는 홈페이지에서 신청하면 된다. 가입한 금융상품은 12월 5일까지 잔고를 유지해야 하며, 경품은 이벤트 종료 후 1개월 이내 추첨한다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 “고배당, 고금리 기대자산에 투자하면 매달 안정적인 현금흐름을 만들고 재투자를 통해 복리 효과도 누릴 수 있는 장점이 있다”며 “이번 이벤트로 경품 혜택도 받고 매달 지급되는 추가 수입도 만들어 보길 바란다”고 말했다.