고교·흥국생명·해외팀·대표팀서 줄곧 10번 달아 OK 시몬·기업은행 김사니·도공 이효희·현대 문성민 이은 ‘다섯번째 영구결번’ 영예

[헤럴드경제=장연주 기자] 한국 배구의 ‘살아있는 전설’로 통했던 김연경(37)의 등번호 10번이 영구 결번으로 지정된다. 이로써 김연경은 시몬과 김사니, 이효희, 문성민에 이어 V리그에서 다섯번째 영구 결번의 영예를 안게 됐다.

흥국생명은 오는 18일 인천 삼산월드체육관에서 정관장과 2025-2026시즌 프로배구 정규리그 개막 경기를 치르고 나서 김연경의 은퇴식을 연다. 이때 김연경의 영구 결번 행사도 진행할 예정이다.

흥국생명은 지난 시즌 후 은퇴를 선언한 김연경의 은퇴식과 영구 결번식 날짜를 새 시즌 홈 개막전으로 잡고 준비해왔다.

김연경의 등번호 10번은 영구 결번으로 남는다. 이는 한국 여자 배구의 큰 족적을 남긴 김연경에 대한 예우다.

김연경은 흥국생명의 간판이자 한국 여자배구의 레전드였다. 그는 2005-2006시즌 V리그에 데뷔한 이후 국내 무대에선 총 여덟 시즌을 뛰었다.

데뷔 첫해 소속팀 흥국생명을 통합우승으로 이끌고 정규리그 최우수선수(MVP)와 챔피언결정전 MVP, 신인상, 득점상, 공격상, 서브상을 모조리 휩쓸며 한국 배구 역사를 새로 썼다.

그는 국내에서 뛴 네 시즌 동안 흥국생명의 정규리그 우승 3회, 챔피언결정전 우승 3회, 통합우승 2연패를 견인했다.

2008-2009시즌 종료 후 해외 무대 생활을 거친 김연경은 2020-2021시즌부터 2024-2025시즌까지 다시 네 시즌을 V리그에서 뛰었다.

은퇴 시즌이었던 2024-2025시즌에는 흥국생명의 통합우승을 이끈 뒤 챔피언결정전 MVP에 이어 정규리그 MVP를 석권하며 화려한 피날레를 장식했다.

정규리그 MVP에 일곱 번 올랐고, 챔프전 MVP도 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2024-2025시즌 네차례나 차지했다.

그는 V리그에서 241경기밖에 뛰지 않았지만, 최소 경기 5000득점을 작성하는 등 통산 득점 부문 6위(5천314점)에 올라 있고, 통산 공격 성공률 45.15%를 기록했다.

김연경은 공격 못지않게 수비에서도 안정감 있는 리시브 능력을 보이며 코트 안에서 흥국생명의 중심 역할을 했다.

뿐만 아니라 여자 국가대표팀의 주축으로도 활약하며 2012 런던 올림픽에 이어 2020 도쿄 올림픽에서도 한국의 4강 진출에 앞장섰다.

한국 배구의 새로운 이정표를 세운 만큼 영구 결번으로 역사에 새겨질 만하다.

김연경에게 등번호 10번은 특별하다.

그는 원곡중 때 등번호가 15번이었지만, 한일전산여고 시절부터 10번을 달아 흥국생명에 몸담을 때는 물론이고 일본 JT 마블러스, 터키 페네르바체, 엑자시바시, 중국 상하이 등 해외 무대와 한국 대표팀에서 줄곧 10번을 유지했다.

한편, 김연경은 . 2005년 출범한 V리그에서 시몬과 김사니, 이효희, 문성민에 이어 V리그에서 다섯 번째 영구 결번의 영예를 안게 됐다.

남자부 OK저축은행은 2015-2016시즌까지 두 시즌 연속 챔프전으로 이끌었던 ‘쿠바 특급’ 로버트랜디 시몬(등록명 시몬)의 등번호 13번을 영구 결번으로 지정했다.

이어 여자부 IBK기업은행이 2017년 10월 18일 세터 김사니의 은퇴식을 치르면서 등번호 9번을 영구 결번으로 정했고, 세터로 활약한 이효희 한국도로공사 코치의 등번호 5번도 영구 결번이 됐다.

이효희 코치는 선수 시절 열다섯 시즌을 뛰었고, 2020-2021시즌이던 2021년 2월 27일 기업은행과 경기가 끝난 후 은퇴식을 겸한 영구 결번식 행사를 가졌다.

지난 시즌에는 현대캐피탈이 은퇴식을 치른 프랜차이즈 스타이자 남자 배구의 레전드였던 문성민의 등번호 15번을 영구 결번으로 남겼다.