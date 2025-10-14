조현범 회장의 ESG 철학 반영한 브랜드 그룹 통합 사회공헌 활동 본격화

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 통합 ESG 브랜드 ‘DRIVING FORWARD, TOGETHER’를 공식 런칭하며 그룹 차원의 통합 사회공헌 활동을 본격화한다고 14일 밝혔다.

한국앤컴퍼니그룹에 따르면 평소 조현범 회장은 “사회와 함께 성장하는 기업이 진정한 의미의 지속가능한 기업”이라며, “우리의 ESG 철학은 단순한 기부나 지원을 넘어 모두가 함께 움직이고 성장하며 나누는 사회를 만드는 데 있다”고 강조한 바 있다.

올해 신입사원 간담회에서도 조 회장은 “신입 프로액티브 리더들에게 나눔과 상생의 기회를 지속적으로 제공하겠다”고 밝히며, 사회공헌을 향한 그룹의 진정성을 재확인했다.

조 회장의 이러한 철학과 리더십은 이번에 선보인 통합 ESG 브랜드 ‘DRIVING FORWARD, TOGETHER’에 고스란히 반영됐다.

성장 가능성과 긍정적 가치를 상징하는 BI(Brand Identity)도 공개했다. 통합 ESG 브랜드는 그룹 내 모든 계열사가 ESG 비전을 공유하고 실천하는 데 중추적 역할을 담당할 예정이다.

대표적인 사회공헌 프로그램인 차량 나눔 사업은 2008년 시작돼 지금까지 총 642대, 약 200억 원 규모의 차량이 소외계층과 복지시설에 전달됐다. 승용차, 승합차부터 전기차까지 다양하게 지원하며 이동의 제약을 해소하는 데 집중하고 있다.

이와 함께 장애인과 노인을 위한 전동 이동보조기기 배터리 지원 사업도 추진해, 실제 생활에서의 이동권 보장에 기여하고 있다.

사회공헌 활동은 임직원의 자발적 참여로 활기를 띠고 있다. 벽화 그리기, 스포츠 재능기부, 해양 환경 정화 활동 등 지난해 약 3000명이 330여 회 봉사에 참여, 총 1만2000시간의 봉사 시간을 기록했다.

특히 조 회장의 ‘상생’ 철학에 따라 2015년 설립된 한국동그라미파트너스는 한국장애인고용공단, 대한장애인배드민턴협회와의 협력으로 전국 장애인 배드민턴 대회를 개최, 스포츠를 매개로 장애인의 사회 통합에 앞장서고 있다.

최근 강원 고성 해안에서는 임직원들이 해양 환경 정화에 나서, 폐타이어와 폐플라스틱 등 해양 쓰레기를 직접 수거하며 친환경 활동에도 힘쓰고 있다.

‘희망나눔캠페인’은 2003년 시작돼 누적 기부금 약 155억원을 사랑의열매에 전달, 지역사회 복지 증진에 큰 역할을 하고 있다.

산불 및 수해 복구, 코로나19 극복을 위한 재난 구호 성금도 약 10억 원에 달하며, 위기 상황에 신속히 대응하는 기업의 사회적 책임을 다하고 있다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “새롭게 선보인 ‘DRIVING FORWARD, TOGETHER’는 ESG 경영의 미래를 제시하는 출발점”이라며 “앞으로도 사회 곳곳의 어려움을 이해하고, 성장과 나눔의 가치를 실천하는 활동을 지속적으로 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.