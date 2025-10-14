2028년 까지, 인터넷은행 최초

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 인터넷은행 처음으로 서울교통공사와 을지로4가역 역명병기 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 계약에 따라 을지로4가역은 오는 12월부터 ‘을지로4가(케이뱅크)’로 병기되어 지하철 안내 표지, 전동차 안내 방송, 노선도 등 다양한 교통 안내 매체에 노출될 예정이다. 계약기간은 2028년 말까지다. 케이뱅크는 “케이뱅크 사옥이 위치한 을지로 지역의 상징성을 활용해 대중적 인지도를 높이고 기업 이미지를 강화할 것”이라고 설명했다.

한편 케이뱅크는 인터넷은행 중 유일하게 자체 브랜드 ATM을 운영하며 고객 오프라인 접점을 확대하고 있다. 서울 지하철 역사 45곳에 현금자동입출금기(ATM)를 설치했다. ATM은 미니카페 콘셉트의 디자인과 첨단 디스플레이 기술을 활용해 ‘인터넷은행다운 젊고 참신한 브랜드 이미지’를 전달하는 것에 중점을 두었다.

케이뱅크 관계자는 “젊은 감성과 활력이 살아 있는 을지로에서 역명병기를 통해 신선하고 세련된 인터넷은행다운 이미지를 더욱 강화하게 됐다”며 “앞으로도 고객이 일상 속에서 케이뱅크를 자연스럽게 경험할 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.