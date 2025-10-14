총리 지명 앞두고 ‘통합 내각’ 구상…공명당 이탈 속 정국 불안 경쟁자 전원 요직 등용…‘당내 통합’과 ‘권력 안착’ 노린 인사

[헤럴드경제=정목희 기자] 일본 집권 자민당의 다카이치 사나에 총재가 이달 소집될 임시국회에서 총리로 지명될 경우를 대비해 내각 인선 조율에 착수했다고 요미우리신문이 14일 보도했다.

보도에 따르면 다카이치 총재는 고이즈미 신지로 농림수산상을 방위상, 하야시 요시마사 관방장관을 총무상에 각각 기용하는 방안을 검토 중이다. 또 모테기 도시미쓰 전 자민당 간사장을 외무상에 임명하는 구상도 논의되고 있다.

고이즈미 농림수산상, 하야시 장관, 모테기 전 간사장은 모두 지난 4일 실시된 자민당 총재 선거에 출마했다가 낙선했다.

출마자는 총 5명이었으며, 다른 후보였던 고바야시 다카유키 의원은 이미 자민당 정무조사회장(政調会長)으로 임명된 상태다.

방위상은 한국의 국방부 장관에 해당하며, 자위대를 지휘·통솔하는 직책이다.

고이즈미 농림수산상은 총재 선거 1차 투표에서 상위 2위 안에 들어 결선에 진출했지만, 다카이치 총재에게 패배했다. 그는 과거 환경상을 역임한 바 있다.

하야시 장관은 외무상, 방위상, 농림수산상, 문부과학상 등 주요 각료직을 두루 거친 풍부한 내각 경험을 갖고 있다. 총무상은 일본의 행정 운영과 선거, 소방·방재, 정보통신 관련 업무를 총괄한다.

모테기 전 간사장은 한일관계가 냉각돼 있던 2019~2021년에도 외무상으로 재직하며 외교 무대를 이끌었다.

요미우리신문은 “총재 선거에 출마한 모든 후보를 요직에 등용함으로써 당내 통합 체제 구축을 노리는 포석으로 보인다”고 해석했다.

한편 다카이치 총재는 12일 X(옛 트위터)에 “자민당 세제조사회의 스타일을 완전히 바꾸고 싶다”며 세제정책 라인 개편 의지를 밝혔다.

그는 “지금까지 세제조사회장이 재무성 출신 세금 전문가 중심으로 맡아 감세 정책에 소극적이었다”고 지적하며, 재무성 중심의 신중론에 불만을 드러냈다.

이에 따라 다카이치 총재는 세제조사회장을 미야자와 요이치 의원(재무성 출신)에서 오노데라 이쓰노리 전 정조회장으로 교체할 방침이다.

아사히신문은 “미야자와 의원은 재원이 확보되지 않은 감세 요구에 늘 반대해 왔으며, 적극적 재정을 지향하는 다카이치 총재와는 정책 기조가 다르다”고 전했다.

다만 다카이치 총재가 구상한 인사와 정책을 추진하려면 우선 총리 지명 선거에서 당선되는 것이 선결 과제다.

자민당은 26년간 연립을 이어온 공명당이 이탈하면서 정권 기반이 흔들리고 있다.

이에 자민당은 제2야당인 일본유신회, 제3야당인 국민민주당 등과의 연정 구성 가능성을 타진 중이다.

반면 제1야당인 입헌민주당은 정권 교체를 목표로 유신회·국민민주당과 야권 후보 단일화 협상을 추진하고 있어 일본 정국은 불투명한 상황이다.

교도통신은 이들 3당이 이날 오후 간사장 회의를 열 예정이며, 국민민주당은 자민당과도 별도의 간사장 회담을 진행할 가능성이 있다고 전했다. 또 다카이치 총재는 이날 오후 자민당 의원 간담회를 열고 공명당의 연정 이탈 경위와 향후 대응 방향을 설명할 계획이다.

교도통신은 “내주로 예상되는 총리 지명 선거를 앞두고 여야 간 교섭이 활발히 이어지고 있다”고 보도했다.