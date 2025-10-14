9월 말 기준 퇴직연금+개인연금 27조원 돌파

2024년 말 대비 28% 증가

40~50대 고객 개인형 연금 잔고 40.6% 증가

[삼성증권 제공]
[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성증권이 자사 연금 잔고(평가금 기준)가 지난 9월 말 기준으로 27조원을 돌파했다고 14일 밝혔다.

삼성증권의 연금 잔고는 작년 말 21조2000억원에서 지난달 말 기준 27조1000억원을 넘어서며 28% 폭발적으로 성장했다. 같은 기간 개인연금(DC+IRP+개인연금) 잔고도 23조원으로 34.4% 증가했다.

퇴직연금 중 확정기여형(DC형), 개인형 퇴직연금(IRP)의 잔고는 지난해 연말 대비 각각 33%, 30% 증가하며 퇴직연금 상승세를 이끌었다.

연금 가입 고객 중에서 특히 40~50대 투자자의 개인형 연금이 크게 증가한 것으로 나타났다. 작년 말 기준 10조9000억원 수준이었던 이들 고객의 잔고는 2025년 9월 말 기준 15조3000억원으로 약 40.6% 증가했다.

연금의 투자자산 중 상장지수펀드(ETF)가 중장년층 사이에서 인기를 끌며 상품별 잔고 증가율 중 가장 높은 수치를 기록했다. ETF 잔고는 같은 기간 63% 증가해, 6조7000억원대에서 11조원 규모로 성장했다.

이성주 삼성증권 연금본부장(상무)은 “퇴직연금의 경우 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “삼성증권은 우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다할 것”이라고 말했다.

[삼성증권 제공]
아울러 삼성증권은 ‘세액공제 Up! 혜택도 Up! Hurry Up! IRP 이벤트’도 오는 12월 31일까지 진행한다.

‘신규 이벤트’는 기간 내 IRP 계좌를 신규 개설하고 정상적으로 IRP 계약을 완료한 고객 전원에게 커피 쿠폰을 지급한다.

‘IRP 순입금 이벤트’는 기간 내 IRP 계좌에 순입금한 고객을 대상으로 진행된다. 순입금액 구간에 따라 300만원 이상 900만원 미만 순입금 시 상품권 1만원권을, 900만원 이상 3000만원 미만 순입금 시 2만원권, 3000만원 이상 순입금 시 상품권 3만원권을 전원에게 지급한다. 특히, 10월에 입금한 금액은 얼리버드 이벤트가 적용돼 상품권 지급조건 산정 시 금액을 2배로 인정하며, 이벤트 리워드는 2026년 1월 말 지급될 예정이다.


