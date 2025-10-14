연소과정 없는 폐플라스틱 열분해 공법 탄소 배출 없는 재생유, 탄소중립 경영 이철 대표 “2026년 상업가동…가치 성장”

[헤럴드경제=김영상 기자] 기후테크 기업 ㈜로우카본(대표 이철)이 블루 나프타(RGOㆍ Recycled Granule Oil) 사업에 본격 진출한다.

사업 핵심은 MAP(Microwave‑Assisted Pyrolysis) 기반의 비연소 열화학 공정과 CCU 기술의 융합이다. 플라스틱ㆍ비닐 등 폐자원을 열분해해 오일(나프타)로 전환하는 동시에 공정 중 발생하는 부생가스의 이산화탄소를 CCUS(탄소 포집ㆍ활용ㆍ저장)로 포집해 액화탄산(L‑CO₂)으로 자원화하는 것이다. 이는 직접 배출 없는(무연소) 공정을 지향하며, 재생유에 탄소중립 가치를 더하는 혁신 기술로 통한다.

14일 로우카본에 따르면, 이 회사는 전남 강진산업단지 본사에 연접한 8300평 규모의 산업부지를 AㆍBㆍCㆍD 4개 구역으로 구성했다. 구역당 연 1만3000톤의 블루 나프타와 연 5000톤의 액화탄산을 생산하는 설계를 확정했다. 로우카본은 구역당 연매출 200억원, 총 4개 구역 연 800억원의 매출을 기대하고 있다. 로우카본은 이미 폐플라스틱 자원재활용 재생유 사업 인허가를 강진군에서 승인받았고, 투자유치 로드맵을 완료, 2026년 상업가동을 목표로 하고 있다.

이철 로우카본 대표는 “이번 로우카본의 공정은 비연소 열화학 기술로 반응성과 효율을 끌어올려 경제성을 크게 높였다”며 “이산화탄소 배출 없는 블루 나프타를 통해 탄소중립과 NDC 달성에 기여하고, 투자자께는 성과로 보답하겠다”고 말했다.

정책과 제도 측면의 환경도 우호적이다. 정부는 폐플라스틱 열분해유를 재활용 유형에 포함하고, 석유 및 석유화학 공정 원료로의 활용을 허용하는 등 제도를 정비해 왔다. 더불어 정부는 2030년 폐플라스틱 열분해 처리 비중을 10%로, 90만톤을 목표로 하고 있어 관련 시장 확대가 예상된다.

로우카본은 CCU 관련 특허 등 430여 건의 기술 포트폴리오를 바탕으로, 친환경 재생유에 ‘탄소 제로’ 가치를 더해 프리미엄을 창출한다는 전략이다.

이철 대표는 “이번 블루 나프타 사업 진출은 로우카본의 사업 포트폴리오 전환점이자, 지속 가능한 매출원 창출을 향한 실행 국면의 시작”이라며 “인허가ㆍ기술ㆍ투자 로드맵을 마친 만큼, 2026년 상업가동과 함께 안정적 현금흐름을 목표로 하겠다”고 강조했다.

로우카본은 430여 건의 기술자산과 정책 기조의 순풍, 4개 구역 스케일 전략을 기반으로, 친환경 원료시장 선도기업으로 확장해 나아갈 계획이다.

