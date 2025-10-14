에프앤가이드 집계 고려아연 등 ‘지분 5% 이상’ 편입 카카오페이·LX하우시스 등 아웃

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국내 증시 시가총액 1·2위 종목이자 반도체주(株) ‘양대 산맥’으로 불리는 삼성전자·SK하이닉스의 주가 강세에 힘입어 국민연금의 주식 평가액이 3분기에만 34조원 가까이 증가한 것으로 나타났다.

14일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국민연금이 3분기에 해당하는 기간(7월 1일∼10월 10일) 보유 지분율이 5% 이상이라고 공시한 기업은 293개로 집계됐다.

국민연금의 주식 평가액은 지난 6월 말 174조4010억원에서 208조1100억원으로 약 33조7090억원 증가했다.

국민연금의 보유 주식 평가액 증가에 가장 큰 주역은 역시 대형 반도체주였다.

국내 증시 반도체 업종의 양대 산맥 격인 삼성전자의 주가는 6월 말 종가 기준 5만9800원에서 지난 10일 9만4400원으로 57.9% 올랐고, SK하이닉스는 같은 기간 29만2000원에서 42만8000원으로 46.6% 상승했다.

국민연금의 삼성전자 및 SK하이닉스 보유 지분율은 각각 7.75%, 7.35%다.

이에 따른 주식 평가액 증가 폭은 삼성전자가 약 15조8690억원, SK하이닉스가 7조2730억원으로 집계됐다. 3분기 국민연금 보유 주식 평가액 증가분의 상당 부분이 두 종목에서 비롯된 셈이다.

3분기 반도체주 강세는 인공지능(AI) 붐과 이에 따른 반도체 수요 증가 및 업황 개선에 따른 기대감에 기인했다. 일각에서는 ‘AI 거품론’이 제기되고 있지만 3분기는 낙관론이 비관론을 압도하며 주가를 끌어올리는 양상이었다.

삼성전자와 SK하이닉스 다음으로 주식 평가액 증가분이 큰 종목은 방산 대장주인 한화에어로스페이스로 이 기간 1조70억원이 증가했다.

정부의 대미 투자 측면에서 상승 탄력을 받았던 ‘조방원(조선·방위산업·원자력)’ 훈풍에 힘입은 결과로 보인다.

그 뒤를 이어 고려아연(지분율 5.18%)이 이 기간 보유 지분율 5% 이상 종목으로 신규 편입돼 이 종목의 주식 평가액 9660억원이 새로 반영됐다.

고려아연에 이어 LG에너지솔루션(지난 10일 기준 지분율 6.13%, 증가분 8960억원), 삼성물산(8.14%, 7530억원), 삼성전기(10.79%, 6590억원) 등도 국민연금의 ‘지갑’을 두둑하게 만드는 데 크게 일조했다.

이 기간 국민연금이 보유 지분율 5% 이상 공시 대상 기업으로 새로 편입한 종목은 고려아연을 비롯해 파라다이스, 오리온홀딩스, 서울보증기금 등 총 20개 기업으로 집계됐다.

반면 카카오페이, OCI, LX하우시스 등 18개 기업은 이 기간 5% 이상 공시 대상 기업에서 제외됐다.