정의화 “보수당 과거 행태 반성 필요…자유민주주의 지켜 내야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 13일 당 원로들에게 “지금 우리 당과 국가의 상황 자체가 (그 누구도) 경험해 보지 못한 비상한 상황”이라며 조언을 청했다.

5선 국회의원과 국회의장 등을 지낸 정의화 상임고문은 당이 부정선거나 ‘윤 어게인’ 같은 낡은 아젠다와 결별해야 한다고 충고했다.

장 대표는 이날 오후 서울 여의도의 한 중식당에서 열린 상임고문단 오찬 간담회에서 “어려운 시기에 당대표라는 중책을 맡았지만 저는 정치 경력도 일천하고 여러 경험도 부족하고 지혜도 부족하다”고 말했다.

그는 “이럴 때일수록 상임고문님들이 갖고 있는 여러 지혜나, 그동안 정치를 바라보며 느꼈던 여러 좋은 말씀이 큰 도움이 될 것 같다”며 “당을 어떻게 이끌어 가야 하는지, 나라를 위해 어떤 헌신을 해야 할지 마음에 잘 담도록 하겠다”고 했다.

이에 정 상임고문은 “대한민국은 여당인 더불어민주당의 일방적이고 아주 독단적인 의회 운영으로 의회민주주의가 무너져 버렸고 이제는 사법부를 윽박질러 삼권 분립 자체를 무력화시키려 한다”며 “우리가 그토록 지키고자 했던 자유민주주의가 무너져 내리고 있다. 통탄하지 않을 수 없다”고 말했다.

정 상임고문은 “오늘 민주당이 절대다수 의석을 갖게 만든 것은 과거 안하무인격 행태를 보여 온 우리 보수당 잘못이 크다는 것을 인정하고 깊은 반성과 성찰이 필요하다”며 “우리 당은 철저하게 변해야 한다. 당이 정말 자유민주주의적 가치를 지켜 낼 만큼 민주적인 정당이었는지, 한때의 권력을 누리고자 줄 세우기를 하고 계파를 만들고 서로 적대하고 분열하지 않았는지 철저히 되돌아보고 반성해야 한다”고 지적했다.

그는 “무너지는 자유민주주의를 지키기 위해서는 유승민 전 의원, 한동훈 전 대표, 이준석 개혁신당 대표 등과 함께하지 못할 이유가 없다”며 “새 지도부는 그렇게 해서 용광로 같은 화합의 정치를 만들어 내기를 바란다”고 청했다.

이어 “장외 투쟁은 불가피한 측면이 있지만 오늘부터는 국정감사가 시작됐기 때문에 국회에 들어가 맹렬히 싸워 주기를 바란다”며 “국정감사가 끝나면 부정선거나 윤 어게인 같은 낡은 아젠다와 결별하고 민생을 살피고 국가 미래 비전을 제시하는 데 전력을 다해 주기를 바란다”고 덧붙였다.