[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 캄보디아에서 한국인 대상 범죄가 잇따르고 있는 가운데, 전북 출신 20대 여성이 캄보디아 여행 중 실종됐다가 소재가 파악된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

13일 연합뉴스에 따르면 지난 3월 전북경찰청에 20대 여성 실종 신고가 들어왔다. 캄보디아로 떠난 동생으로부터 손가락이 잘린 사진을 받았다는 신고자가 “동생이 범죄에 연루된 것 같다”며 다급히 도움을 요청한 것이었다.

전북경찰청은 캄보디아 현지 대사관과 함께 실종 신고가 접수된 A씨를 찾아나섰다. 다행히 A씨 소재가 파악됐고, 그는 경찰에 손가락을 단친 이유에 대해 “폭죽을 터뜨리다가 사고가 났다”고 설명했다.

경찰은 A씨가 바깥 활동을 하고 연락이 닿는 점 등을 토대로 범죄조직에 납치나 감금된 것은 아닌 것으로 보고 있다. 다만 석연치 않은 부상 이유와 가족의 요청에도 현재까지 귀국하지 않은 점 등으로 미뤄 여러 가능성을 열어놓고 경위를 파악하고 있다.

전북경찰청 관계자는 “A씨의 소재가 파악됨에 따라 실종 신고와 관련한 부분은 사건을 종결했다”면서도 “가족과 지속해서 연락하면서 A씨가 귀국하면 추가 면담 등을 통해 피해 여부를 확인할 예정”이라고 말했다.