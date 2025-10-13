한화에어로·한화시스템 통합 부스 마련 다계층복합방호체계도 전시

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스와 한화시스템은 미국 워싱턴DC에서 열리는 ‘AUSA 2025’ 전시회에 참가한다고 13일 밝혔다.

15일까지 열리는 이번 전시회는 매년 미 육군협회가 주관하는 북미 최대 규모의 지상방산 전시회다. 올해는 92개국에서 약 4만4000명이 방문할 예정이다. 한화는 279㎡ 규모의 통합부스를 마련했다.

이번 전시에서 한화에어로스페이스는 미 육군의 자주포 현대화 사업에 맞춘 차륜형 K9A2를 선보인다. K9A2의 자동장전 포탑을 8×8 차륜형 플랫폼에 탑재한 솔루션이다. K9A2는 2022년 방위사업청과 체계개발 착수 후 최종 성능검증 중인 최신 궤도형 자주포이다. 자동화된 탄약적재·장전 시스템을 갖추고 있다. 분당 최대 발사속도도 기존 6발에서 9발 이상으로 늘어난다.

한화시스템은 단거리 소형 AESA 레이다와 안티드론 등 미 국토안보 분야에 특화된 다계층복합방호체계를 선보인다. 해당 체계는 현대 전장에서 가장 큰 위협으로 떠오르고 있는 무인기·드론 공격을 방어하는 체계이다. 공중 위협의 ‘탐지–식별–무력화’ 과정을 통합 운용해 미국 국경의 감시 경계 체계에 적용 가능하다. 단거리 AESA 레이다는 저고도 공중 위협체의 탐지∙추적을 통해 단거리 방공무기체계(SHORAD)의 작전 능력을 극대화할 수 있는 핵심 센서다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “정부와 함께 개발 중인 K9의 차세대 모델인 A2를 기반으로 미 육군에 최적의 자주포 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”며 “한화도 대한민국 정부와 함께 한미 동맹과 경제협력에 기여하겠다”고 말했다.