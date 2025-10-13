- ㈜마이메딕스, 산소·수면치료 전문기업으로 자리매김

호흡기 전문기업 ㈜마이메딕스(mymedics)는 지난 9월 30일부터 10월 1일까지 서울 코엑스에서 열린 ‘2025 KOREA LIFE SCIENCE WEEK’에 참가하여 자사 주요 제품과 기술력을 선보였다.

‘KOREA LIFE SCIENCE WEEK’은 바이오, 제약, 생명과학, 실험분석장비, 재생의료 등 다양한 분야의 기업이 참여하는 국내 최대 규모의 전시회로, 연구개발부터 임상·제조·유통에 이르는 전 주기의 혁신 기술이 한자리에 모이는 교류의 장이다.

㈜마이메딕스는 이번 전시회에서 코골이 및 수면무호흡 치료용 양압기(CPAP), 가정용·의료용 산소발생기, 호흡기 관리용 마스크·필터·호스 등 다양한 액세서리 제품군을 소개하였다.

특히 현장에서는 1:1 상담 부스를 운영하여 병·의원 관계자, 유통사, 복지기관 담당자 등과 직접 소통하며 제품 사용 환경, 유지관리 서비스, 보험 지원 체계를 상세히 안내하였다.

이를 통해 실질적인 비즈니스 파트너십과 협력 네트워크 구축의 기회를 마련했다.

㈜마이메딕스(mymedics) 관계자는 “이번 전시회는 양압기와 산소발생기를 비롯한 당사의 핵심 제품군을 한자리에서 소개할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 병·의원 및 복지기관과의 협력을 강화하고, ‘편안한 숨, 건강한 잠’이라는 기업 비전을 바탕으로 국민 호흡기 건강 증진에 기여하겠다”고 밝혔다.

㈜마이메딕스(mymedics)는 양압기, 산소발생기 등 호흡기 전문기업으로, 전국 병·의원 및 복지기관과의 긴밀한 협력 네트워크를 기반으로 호흡기 시장의 선도기업으로 성장하고 있다.