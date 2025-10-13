[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어가 13일 항공 운임, 부가서비스 혜택으로 구성된 다카마쓰 가을 여행 특별 기획전을 마련했다고 밝혔다.

진에어 다카마쓰 노선은 취항 1년 만에 누적 탑승객 10만명을 돌파하는 등 꾸준한 인기를 얻고 있으며 이번 기획전은 예술, 미식, 골프까지 다양한 경험을 할 수 있는 다카마쓰의 매력을 알리고자 기획되었다.

먼저 항공운임 최대 50% 할인 혜택을 마련했다. 운영 기간은 10월 13일부터 10월 26일까지, 탑승 대상 기간은 10월 13일부터 12월 23일까지다. 출발 월에 따라 할인 폭은 상이하며 왕복 항공권 구매 기준 △10월 13~31일 출발 30% △11월 출발 20% △12월 1일~23일 출발 15%할인 혜택을 제공한다. 특히, 11월 5일부터 12월 11일 기간 내 매주 수요일 출발(11/5,12,19,26&12/3,10) 왕복 항공권 구매 시 최대 50% 할인 혜택을 누릴 수 있다.

부가서비스 할인으로는 골프 여행객을 위한 골프팩 베이직 3만 2천원 할인 쿠폰과 추가 수하물 이용 고객을 위한 수하물팩 2만4000원 할인 쿠폰이 있다. 해당 쿠폰은 프로모션 페이지에서 다운로드 받을 수 있으며 기존 구매가가 각각 6만4000원, 4만7000원인 점을 고려하면 약 50% 할인된 금액으로 해당 서비스를 이용할 수 있다.

진에어 관계자는 “이번 기획전은 합리적인 혜택으로 다채로운 매력의 다카마쓰를 소개하기 위해 준비했다”며 “프로모션 페이지에 안내된 여행팁과 추천 코스를 참고해 알찬 여행 계획을 세워 보시길 바란다”라고 말했다.

다카마쓰는 일본 3대 정원 중 하나인 ‘리쓰린 정원’, 현대미술의 성지 ‘나오시마 미술관’, 그리고 사누키 우동의 본고장으로 유명하다. 특히 인근에는 국내보다 합리적인 요금에 다양한 코스를 갖춘 골프 리조트가 다수 위치해 있어 일본 특유의 세심하게 관리된 코스에서 만족도 높은 라운딩을 즐길 수 있다. 또한, 일본 4대 섬 중 하나인 시코쿠 지방 최초의 “포켓몬센터”가 10월 24일 오픈하여 새로운 볼거리도 제공할 예정이다.