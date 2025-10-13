신세계 센텀시티점에 일평균 400명 방문 체험과 이벤트 통해 브랜드 경험 제공

[헤럴드경제=김광우 기자] 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 팝업 스토어 ‘건강수명 충전소’에 지금까지 총 1만4000여명이 다녀갔다고 13일 밝혔다.

‘건강수명 충전소’는 바디프랜드의 사명(mission)인 ‘인류의 건강수명 10년 연장’을 모티브로 사람들이 마사지를 통해 건강수명을 충전하는 시간을 갖도록 만든 팝업 형태의 공간이다.

누구나 부담 없이 최신 헬스케어로봇과 의료기기, 마사지소파는 물론 라클라우드 모션베드와 소형 마사지기 브랜드 바디프랜드 미니까지 두루 체험하고, 마음에 드는 제품의 계약 상담까지 곧바로 받아볼 수 있도록 조성했다.

바디프랜드는 지난 5월 신세계백화점 강남점을 시작으로, 현대백화점 무역센터점, 강동 아이파크 더리버몰, 롯데백화점 전주점, 신세계백화점 센텀시티점까지 몰(Mall)족들과 유동 인구가 많은 곳을 중심으로 전국구 행사를 이어오고 있다.

지난 8월부터는 팝업스토어의 성과를 확대하기 위해 전담 부서인 ‘행사기획팀’을 신설했다. 더욱더 다양한 공간을 공략하며 체계적인 운영에 박차를 가하고 있다.

특히 추석 연휴 전까지 2주 동안 신세계 센텀시티점에서 열린 건강수명 충전소에는 약 5400여명의 방문객이 다녀갔다. 하루 평균 약 400명이 다녀간 것. 이는 앞서 열린 행사의 최고 모객수를 깬 기록이다.

고객 반응도 뜨거웠다. “오랫동안 안마의자를 고민하고 있었는데, 바디프랜드가 이렇게 큰 행사를 열고 프로모션까지 해주니 구매하게 됐다”는 등 체험 후 현장에서 바로 계약하는 고객도 속출했다.

또 “헬스케어로봇이 뭔지 궁금했는데 직접 해보니 정말 전신이 스트레칭 되는 게 너무 좋았다”, “데이트하러 나왔다가 다리가 아파서 잠시 쉬고 싶었는데 마사지를 받으니 금세 피로가 풀렸다”는 등 긍정적인 반응이 이어졌다.

바디프랜드 관계자는 “앞으로 대형몰 뿐만 아니라 축제, 박람회 등에서도 ‘건강수명 충전소’를 만나보실 수 있을 것”이라며 “많은 고객이 전국 바디프랜드 라운지 외에 팝업스토어를 통해서도 바디프랜드의 다양한 제품들을 쉽게 접하며 마사지의 건강한 가치를 체험하길 바란다”고 말했다.