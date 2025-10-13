“매운맛 선호 트렌드에 고추장 관심”

[헤럴드경제=정석준 기자] 대상이 지난 4∼8일 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 식품박람회 ‘아누가 2025’(ANUGA 2025)에 참여해 유럽 국가로부터 많은 관심을 받았다고 13일 밝혔다.

아누가 2025는 118개국 8000개 기업이 참가하고 식품·유통업계 관계자 16만명이 방문하는 세계 최대의 B2B(기업간 거래) 식품박람회다.

올해 한국은 최초로 공식 주빈국으로 선정됐다. 한국식품산업협회는 ‘K푸드 주빈국관’을 운영하며 유럽과 미국, 캐나다, 호주 등 30여개국 바이어와 300여건의 상담을 진행했다.

이 자리에서 대상의 김치 브랜드 종가와 오푸드(O‘food)는 독일과 프랑스, 영국 등 주요 유럽 국가의 대형 유통업체로부터 많은 관심을 받았다.

대상은 “유럽 현지에서 생산한 맛김치와 고추장, 고추장소스 제품이 바이어의 이목을 끌었다”며 “김치의 현지 유통 채널 확대 방안에 대한 문의가 이어졌고, 유럽 소비자 사이에서 확산하는 매운맛 선호 트렌드에 따라 고추장 소스의 현지 시장 진출 기회를 모색할 수 있었다”고 설명했다.

임정배 대상 대표이사는 “세계 각국의 소비자가 모이는 대규모 박람회에서 K-푸드의 위상을 알리는 동시에 유럽 시장에서 대상의 영향력을 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “현지 바이어와 실질적인 성과를 바탕으로 유럽 시장 공략에 박차를 가하겠다”고 말했다.