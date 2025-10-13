고위급 오찬장에 체험 공간 제공

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 세라젬이 오는 10월 27일부터 11월 1일까지 경북 경주에서 열리는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 척추 의료기기와 헬스케어 제품을 공식 협찬한다고 13일 밝혔다.

세라젬은 세계 21개 회원 정상과 고위급 인사, 글로벌 언론이 모이는 자리에서 K-헬스케어 기술력과 브랜드 위상을 선보이겠다는 계획이다.

세라젬은 올해 2월 APEC 제1차 고위관리회의(SOM1)를 시작으로 제3차 회의(SOM3)까지 공식 협찬사로 참여해 체험 부스를 운영하며 호평을 받았다. 각 회의 현장에는 세라젬의 휴식가전 안마의자 파우제 M6와 M8 핏(Fit)이 전시됐다.

이번 2025년 APEC 정상회의 기간 세라젬은 행사장 내에 체험 공간을 조성해 브랜드 가치와 K-헬스케어 기술력을 동시에 선보인다. 체험 공간에는 척추 관리 의료기기 ‘마스터 V11·V9·V7’과 휴식가전 ‘파우제 M10·M8 핏·M6’ 등 제품을 다양하게 비치한다.

전시 제품인 ‘마스터 V11’은 퍼스트 클래스를 연상시키는 품격 있고 프라이빗한 공간감과 듀얼 포지션 시스템을 적용한 게 특징이다. 앉은 자세나 누운 자세에서도 마스터의 성능을 그대로 구현해 더 정밀한 마사지를 제공한다.

휴식가전 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’은 척추 라인을 정밀하게 스캐닝해 사용자 맞춤형 마사지를 구현하며 10분 만에 최고 65도까지 도달하는 직가열 온열볼로 깊이 있는 온열 효과를 제공한다. 컴팩트한 사이즈의 ‘파우제 M6’는 팔다리가 자유로워 사용 편의성이 높다. ‘파우제 M8 핏’은 다양한 소재와 패턴의 12가지 스타일을 취향과 라이프스타일에 따라 선택할 수 있으며 언제든지 사이드 커버를 교체할 수 있는 ‘파우제 피팅서비스’를 제공한다. ‘파우제 M10’은 두 개의 독립적인 직가열 온열볼 엔진이 탑재돼 목·어깨는 강하게, 허리는 부드럽게 동시에 관리할 수 있다.

세라젬 관계자는 “APEC이라는 국제무대에서 각국 정상과 주요 인사들에게 프리미엄 헬스케어 제품을 선보일 수 있어 의미가 크다”며 “이번 지원을 계기로 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.