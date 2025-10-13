10월 1일부터 모든 항공편에 적용 “연간 A4 종이 4만장 절감 효과”

[헤럴드경제=양대근 기자] 제주항공(대표이사 김이배)은 지난 1일부터 질병관리청과 함께 기내 ‘검역관리지역 안내서’를 디지털화해 고객 편의 향상은 물론 환경 보호에 기여하고 있다고 13일 밝혔다.

‘검역관리지역 안내서’는 검역감염병이 유행하거나 유행할 우려가 있는 지역에 체류한 승객을 대상으로 감염병의 국내 유입을 차단하기 위해 마련된 기내 안내문이다. 승객은 이를 통해 여행 이력과 건강 상태 등을 확인하고, 입국 전 건강상태 질문서 또는 Q-CODE (전자 검역시스템)를 사전에 작성할 수 있다.

제주항공은 질병관리청의 지침에 따라 매 분기 국제선 좌석당 한 부씩 비치되던 검역관리지역 안내서를 제주항공 애플리케이션을 통해 확인 가능하도록 디지털 전환해 스마트·친환경 서비스 구현에 앞장서고 있다.

제주항공의 전자 검역관리지역 안내서는 비행기 모드에서만 확인 가능하며, 한국어뿐만 아니라 영어도 함께 지원한다.

제주항공 애플리케이션을 설치하지 않은 승객들을 위해 항공기 탑승 전 카카오톡 알림톡 및 홈페이지 안내를 진행하는 기능도 도입할 예정이다.

제주항공은 이번 전자 검역관리 지역 안내서 도입으로 연간 A4 종이 약 4만 장을 절약할 것으로 기대하고 있다. 이는 30년생 원목 약 5그루를 보전하는 효과와 동일하다.

또 한국으로 돌아오는 출발지 공항에서 사전에 전자 검역관리지역 안내서를 확인하고 Q-CODE를 작성하면 입국 심사 시간을 줄일 수 있어, 승객 편의는 물론 공항 혼잡 완화에도 도움이 될 것으로 보인다.

제주항공 관계자는 “앞으로도 디지털 혁신을 통해 고객 편의성을 높이고, 여행 과정에서 불편을 최소화할 수 있는 서비스를 찾아 나설 것”이라며 “지속가능한 항공 여행을 위해 환경적 책임을 다하고 ESG 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.