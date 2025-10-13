차세대 레티노이드 HPR 사용…피부 자극 최소화 시술용 리프팅 실에 쓰이는 고분자 소재 PLA 함유

[헤럴드경제=전새날 기자] 삼양사의 더마 바이오 코스메틱 브랜드 메디앤서(MediAnswer)가 슬로우에이징 신제품 ‘레티노이드 리프트실 마스크’를 출시했다고 13일 밝혔다.

핵심 성분은 ‘레티놀’이다. 비타민A의 일종인 레티놀은 나이가 들수록 줄어드는 콜라겐의 생성을 촉진하고 분해를 억제한다. 신제품은 부작용을 유발하는 변환 과정 없이 레티놀의 효과를 낼 수 있는 ‘HPR(Hydroxypinacolone Retinoate)’ 성분을 사용해 피부 자극을 최소화했다. 제품명에 쓰인 레티노이드는 레티놀과 HPR을 포함한 모든 비타민A 계열 성분을 의미한다.

특히 레티놀과 유사한 효능의 식물 유래 성분 ‘바쿠치올’과 시술용 리프팅 실에 쓰이는 생분해성 고분자 소재 ‘PLA(Polylactic Acid)’를 더해 피부 볼륨과 탄력 케어 효과를 극대화했다. 또 삼양홀딩스 바이오팜그룹과 공동 개발한 TDS(Transdermal Delivery System) 특허 기술을 적용해 유효성분을 피부 깊숙한 곳까지 전달한다.

이 외에도 피부의 진피층을 재구성해 주름을 감소시키고 탄력을 높여주는 ‘펩타이드 콤플렉스’를 사용했다. 이는 프랑스 화장품 원료업체 ‘세더마’가 개발한 펩타이드 원료다. 펩타이드는 단백질을 구성하는 기본 단위로, 생체 내 신호 전달과 회복 메커니즘을 조절하는 역할을 한다.

효과는 인체적용시험을 통해 입증됐다. 사용 전과 제품 사용 후 2주가 지난 시점에서 피부 상태를 분석한 결과 팔자 주름 12.46% 완화, 눈밑 볼륨 18.23% 개선, 모공 부피 27.81% 감소 등 효과가 나타났다. 피부 저자극 테스트도 완료했다.

가격은 1세트(4매입)당 3만2000원이다. 오는 31일까지 올리브영 온라인몰에서 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

삼양사 박성수 H&B사업PU장은 “슬로우에이징이 뷰티 업계에서 핵심 트렌드로 부상하는 만큼 앞으로도 관련 제품을 계속 선보일 것”이라고 말했다.