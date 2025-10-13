길빛근린공원과 성북길빛도서관 일대 야외도서관 조성

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)와 성북문화재단이 오는 10월 17일부터 26일까지 매주 금·토·일요일 성북길빛도서관과 길빛근린공원 일대에서 ‘서울야외도서관 책 읽는 성북 – 책, 도심을 물들이다’를 운영한다.

이번 야외도서관은 지난해와 올해 상반기 오동근린공원에서 큰 호응을 얻었던 ‘숲, 색을 입히다’ 프로그램의 후속으로 올해는 길빛근린공원으로 옮겨 새롭게 선보인다.

‘책, 도심을 물들이다’를 주제로 꾸며지는 이번 야외도서관은 시민 누구나 책과 문화를 일상에서 누릴 수 있도록 기획됐다. 현장에는 ▷성북구 사서가 엄선한 2000여 권의 책 ▷곳곳에 배치된 서가 및 빈백을 활용한 편안하고 자유로운 야외 독서공간 ▷다양한 세대와 계층이 함께 즐길 수 있는 다채로운 공연과 독서문화 프로그램 ▷영유아 및 가족을 위한 ‘책 읽는 키즈카페’ 등을 만날 수 있다.

특히 10월 18일 오후 5시에는 야외무대에서 개장식과 함께 ‘가을의 재즈, 도심의 선율’을 주제로 한 축하공연이 열려 가을 감성을 더할 예정이다. 운영 일정은 기상 상황에 따라 변동될 수 있는 만큼 운영일정 및 세부 내용은 성북구립도서관 누리집을 참고하면 된다.

이승로 성북구청장은 “푸른 가을 하늘 아래 책과 함께하는 여유를 즐겨보시기 바라며, 앞으로도 구민들이 다양한 문화생활을 누릴 수 있는 ‘책 읽는 성북’을 확대해 나가겠다”라고 말했다.