‘책의 날’ 기념식서 출판 유공자 29명에게 정부포상 수여

[헤럴드경제=김현경 기자] 권종택 보림출판사 대표이사가 출판문화 발전 유공 은관문화훈장을 수훈한다.

문화체육관광부는 ‘제39회 책의 날’을 맞아 출판문화 발전에 기여한 유공자에게 정부포상을 수여한다. 김영수 문체부 제1차관은 대한출판문화협회 주관으로 13일 한국프레스센터에서 열리는 ‘책의 날’ 기념식에 참석해 정부포상을 전달하고 수상자를 비롯한 출판업계 관계자들을 격려할 예정이다.

올해 수상자는 은관문화훈장 1명, 대통령 표창 2명, 국무총리 표창 2명, 문체부 장관 표창 24명 등 총 29명이다.

은관문화훈장을 받는 권종택 보림출판사 대표이사는 1976년 보림출판사를 창립, 국내 단행본 그림책 시장이 정착되지 않았던 70년대에 우수한 국내 창작 그림책과 외국 그림책을 기획·출간해 단행본 그림책 시장의 기틀을 마련했다. 어린이 인문·예술 교양서 발간과 어린이 음반 및 인형극장 설립 등으로 그림책 연령층과 영역 확장에도 기여했다.

대통령 표창을 받는 고(故) 홍석 전 도서출판 풀빛 대표는 80년대 초반부터 사회적 요구와 학문적 필요에 부응하는 인문·사회과학 도서를 출간해 한국 사회과학 출판의 발전에 기여하고, 이를 문학과 아동, 청소년 분야로도 확장해 2500여 종의 도서를 출간했다. 한봉숙 도서출판 푸른사상사 대표는 1985년부터 학술, 문학, 교양, 아동, 청소년 등 종이책 2160여 종과 전자책 1200여 종을 발간하고, 계간지 ‘푸른사상’ 창간, 신인문학상 제정 등 작가 발굴과 저술 활동 지원의 공을 세웠다.

국무총리 표창을 받는 황민호 대원씨아이 대표이사는 35년간 ‘소년챔프’, ‘영챔프’ 등 다수의 만화잡지를 창간하고 1만여 권의 만화 단행본을 출간해 ‘K-웹툰’ 시장의 토대를 마련했으며 만화와 게임, 드라마, 캐릭터산업을 연계해 만화사업을 다각화했다. 김태웅동양북스 대표이사는 1993년 동양문고를 창립해 3000여 종의 외국어 학습 교재, 어린이도서, 교양도서 등을 개발·보급했다.

이 밖에도 양서 출판과 보급, 출판시장 개척 등 출판문화산업 발전에 기여한 공을 인정받아 김은경 신구대학교 겸임교수, 조은희 한솔수북 대표이사 등 24명이 문체부 장관 표창을 받는다.

김 차관은 “책은 우리 문화의 근간이자 소중히 다뤄야 할 자산”이라며 “문체부는 ‘K-북’의 수출과 출판 지식재산(IP)이 확대되도록 맞춤형 지원을 하고, 독서문화 확산을 통해 출판 생태계와 우리 모두의 삶에 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.