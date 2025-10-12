“임은정 검사장, 필요시 수사검사 추가” “국정감사, 여야 막론하고 국회 지적 수용”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 12일 세관 마약 수사 외압 의혹과 관련해 “지위고하를 막론하고 성역 없이 독자적으로 엄정 수사하라”며 “전 부처는 여야 구분 없이 국정감사에 적극 협조하라”고 지시했다.

대통령실 대변인실은 이날 오후 “이 대통령은 오늘 아래와 같이 지시했다”며 이같이 전했다.

이 대통령은 현재 서울동부지검에 설치된 ‘세관 마약 수사 외압 의혹’ 검경 합동수사팀의 수사와 관련해 더욱 철저한 수사를 당부했다.

이 대통령은 “백해룡 경정을 검경 합동수사팀에 파견하는 등 수사팀을 보강하고, 수사 책임자인 임은정 서울동부지검 검사장은 필요시 수사검사를 추가해 각종 의혹에 대해 실체적 진실을 철저히 밝히라”고 했다.

또한 이 대통령은 오는 13일부터 시작되는 이재명 정부 첫 국정감사를 앞두고 전 부처의 협조를 강조했다. 이 대통령은 “시정가능한 것은 즉시 조치하는 등 여야를 막론하고 국회의 지적을 적극 수용하라”면서 “타당한 지적이 있었음에도 이유 없이 방치하는 경우 엄중 문책할 것”이라고 경고했다.

또한 “전년도 국감 지적사항을 조치하지 않은 경우도 예외 없이 책임을 묻겠다”고 짚었다.

이 대통령은 그러면서 “국감 과정에서 발생하는 오해나 조작, 음해에 대해선 적극 소명하라”고 지시했다.