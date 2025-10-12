올 7월까지 작년 71%

[헤럴드경제=고은결 기자] 서울에서 쥐가 출몰했다거나 쥐를 목격했다는 시민 민원이 3년 사이에 2배로 늘어난 것으로 나타났다.

12일 국회 기후에너지환경노동위원회 국민의힘 김위상 의원이 서울시로부터 제출받은 자료를 보면, 2020년부터 올해 7월까지 서울시 내의 쥐 출몰·목격 민원은 총 9280건 접수됐다.

연도별로는 2020년 1279건, 2021년 1043건, 2022년 1336건, 2023년 1886건, 2024년 2181건이다. 지난해를 기준으로 보면 2021년 대비 2배로 늘어난 셈이다.

해당 민원은 올해도 7월까지 1555건이 접수돼 이미 작년의 71% 수준을 기록하는 등 증가세가 이어지고 있다. 자치구 중에서는 강남구, 마포구, 관악구에서 민원이 많았다.

김 의원은 “기후 변화로 쥐 출몰이 늘어나는 문제가 나타나고 있다”면서 “쥐는 감염병의 매개체가 되므로 선제적으로 대응할 수 있는 도시환경 관리 체계를 갖출 필요가 있다”고 말했다.