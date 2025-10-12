이상휘 의원 “이공계 인재 이탈 심각…AI·반도체 인재 양성체계 전면 재검토 필요”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 글로벌 인공지능(AI) 산업 경쟁이 가속하는 가운데, 한국의 과학기술 인재 유출이 심각한 수준에 이르렀다는 지적이 국회에서 제기됐다.

정부가 추진 중인 반도체·AI 인재 양성 정책이 현장과 괴리돼 있다는 비판도 잇따르고 있다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 이상휘 의원(포항 남·울릉)이 과학기술정보통신부로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간 정부의 과학장학금 수혜자 중 316명이 의학 계열 등 이공계 외 분야로 진로를 변경한 것으로 나타났다.

이들은 학업을 중도 포기하거나 졸업 후 비이공계 직종에 종사해 장학금 환수 대상에 포함됐다.

정부가 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 설립한 4개 과학기술원 계약학과 운영도 순탄치 않다.

2023년 KAIST, GIST, DGIST, UNIST 등에서 개설된 반도체 계약학과는 입학생 규모가 늘고 있지만, 일부 학교의 중도 탈락률이 10%를 넘는 것으로 확인됐다. 아직 졸업생이 없어 취업 실적은 없으나, 이 의원은 “현 추세로는 반도체 인재 양성 목표 달성이 요원하다”고 지적했다.

AI 분야의 해외 유출 상황은 더욱 심각하다.

미국 스탠퍼드대 ‘AI 인덱스 보고서 2025’에 따르면 2024년 우리나라의 AI 인재 해외 유출 규모는 인구 1만 명당 0.36명으로, OECD 38개국 중 35위에 그쳤다.

AI 인재 순 유출입은 2020년 +0.23명(14위)에서 2022년 –0.04명(27위)로 역전된 이후 2024년에는 –0.36명(35위)으로 악화했다.

이 의원은 “국가가 막대한 예산으로 양성한 과학 인재가 의대 등 다른 분야로 빠져나가고, 반도체 인재들이 중도 포기하는 현실은 ‘두뇌 대탈출’의 전조”라며 “AI 인재 유출에 대한 국가 차원의 대응이 시급하다”고 강조했다.

그는 이어 “정부는 단순한 숫자 중심의 인재 양성에서 벗어나, 산업 현장과 연계된 실질적 지원 및 고급인재 유입 정책을 마련해야 한다”고 주문했다.