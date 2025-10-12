인천공항 일평균 이용객 21만7000명

[헤럴드경제=고은결 기자] 최장 열흘간의 이번 추석 연휴 기간에 인천국제공항의 일 평균 이용객이 역대 추석 연휴 중 가장 많았던 것으로 나타났다.

12일 인천국제공항공사에 따르면 이달 2∼9일 여드레 동안 인천공항의 일평균 이용객은 21만7613명으로 지난해 같은 기간(20만4480명)보다 6.4％ 증가했다. 총이용객은 174만907명으로 집계됐다.

공항은 2001년 개항 이후 역대 추석 연휴 중 일평균 최다 여객 실적을 경신했고, 역대 명절 중에서는 두 번째 많은 기록이라고 밝혔다. 일평균 이용객이 가장 많았던 명절은 올해 설로 21만9026명이었다.

공항이 가장 붐빈 날은 8일로 22만8846명이 공항을 이용했다. 연휴 첫날인 3일은 13만7390명이 해외로 나가고 마지막 날인 9일은 12만5826명이 국내로 돌아와 출발·도착 여객이 각각 가장 많았다.

출발 여객 또한 올해 설 연휴에 기록한 12만9550명을 뛰어넘어 역대 최다를 기록했고, 4일과 5일에도 약 13만명이 출국하며 이를 경신했다. 지역별로는 동남아를 드나든 여객이 44만8081명으로 가장 많았고 일본(43만1827명)과 중국(29만6168명) 순이었다.

공항 측은 환경미화와 시설 관리 등을 맡은 자회사 노동자 파업이 지난 1일부터 11일 동안 이어졌으나, 비상대책본부를 가동하고 대체인력을 투입하는 등 총력 대응에 나서 안정적 공항 운영을 이어갔다고 전했다.