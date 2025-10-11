[헤럴드경제=홍태화 기자] 배구 선수 김연경의 은퇴식이 오는 18일 친정팀 흥국생명의 2025-2026시즌 프로배구 V리그 여자부 개막전에서 치러진다.

흥국생명은 오는 18일 오후 4시 인천 삼산월드체육관에서 진행되는 정관장과 새 시즌 V리그 홈 개막전 때 김연경의 은퇴식을 개최한다며 11일 이같이 밝혔다.

구단은 구체적인 은퇴식 프로그램을 공개하지 않았지만, 김연경의 등번호 10번을 구단의 영구결번으로 지정할 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

김연경은 한국 여자배구 최고의 선수로 평가된다. 프로에 입문한 2005-2006시즌 이후 김연경은 국내외 리그와 국제대회에서 늘 주연을 맡았다.

김연경은 정규리그 최우수선수(MVP)를 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025시즌 등 총 일곱 번 받았다.

또 챔프전에서도 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009시즌에 이어 은퇴 시즌인 지난 2024-2025시즌에도 흥국생명을 통합우승으로 이끌고 챔프전 MVP에 올랐다.

여자 국가대표팀의 주축으로도 활약하며 2012 런던 올림픽에 이어 2020 도쿄 올림픽에서도 한국의 4강 진출에 앞장섰다.