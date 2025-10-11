[헤럴드경제 = 서병기선임기자]MBN ‘돌싱글즈7’는 지난 5일 성우♥지우가 최종 커플이 되고, 동건X명은은 최종 선택에서 엇갈린 행보를 보여 만남을 종료하며 끝난 바 있다.

성우X지우는 방송 후에도 만남을 이어가고 있는 ‘현커’(현실 커플)임을 알려 모두의 박수를 받았다.

하지만 동건은 명은에게 잘 보이기 위해 노력만 하다가 끝난 것 같아 못내 아쉽다.

자식이 없는 동건은 호주에서 직진해온 아름이 “8세 딸과 6세 아들이 있다”며 자식 2명이 있음을 고백하자 최종선택에서 아름을 포기하고, 명은을 택했다. 명은도 자신을 선택한, 나이 많은 도형과 동건 중 동건을 택해 동거에 들어간 것이다.

명은도 동건과의 동거에 동의했다면, 시간이 넉넉하지 않다. 상대를 계속 희망고문하게 해서는 안된다.

동건은 계속해서 명은에게 선물을 하고 다양한 이벤트를 펼쳤다. 명은은 이 모든 것을 받고 기분이 좋은 것처럼 보였다.(물론 명은에게는 이벤트가 과해서 마이너스로 작용한지도 모른다.)

명은은 최종 선택을 포기한 후의 인터뷰에서 “호주에서 동건을 선택할 때는 알아가고 싶은 궁금증이 많았지만, 한국에서 만나보니 설렘보다는 편안한 감정에 가까운 것 같았다”고 밝혔다.

이런 인터뷰는 최종선택 직전보다 훨씬 이전에 하는 게 좋다. 늦어지면 솔직한 인터뷰였다 해도 상대를 배려하지 않고 힘들게 하는 모호한 인터뷰가 될 수도 있다.

이어 명은은 동건에게 “좋은 추억을 쌓게 해줘서 고마워”라는 눈물의 메시지를 보냈다.(동건은 추억을 쌓기 위해 나온 게 아니다.)

사실 데이트 도중 뭔가 ‘심상치 않은 멘트’가 있었다. 동건이 “호주에서 (내 점수가) 0이라면 지금은 몇 단계냐”고 묻자 명은이 “이 오빠 너무 쉽게 가려고 한다”는 말을 한 것.

시청자로서 약간 열 받는 멘트였다. 이럴 때에는 모호한 답변을 할 게 아니라, 어느 정도는 마음상태와 입장을 밝혀야 상대도 대비를 하게 된다.

최종 선택에서 명은이 동건을 택하지 않고 가버린 후 동건은 “가슴이 아프다”라고 했다. “우리는 인연이 맞지 않아 비록 커플이 되진 못했어도, 항상 잘 살아라”는 말이 아니었다. 그만큼 동건이 힘들었다는 말이다.