이수형 금통위원도 출국 CBDC 주제로 논의 예정

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재가 세계 경제 상황과 금융 안정 현안을 논의하기 위해 ‘주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의’에 참석한다.

한은은 12일 이 총재가 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 G20 재무장관·중앙은행총재 회의 및 국제통화기금(IMF)·세계은행그룹(WBG) 연차총회 참석을 위해 오는 13일 출국해 18일 귀국할 예정이라며 이같이 밝혔다.

그는 G20 재무장관·중앙은행총재 회의에서 세계 경제 상황과 금융 안정, 국제금융체제 현안 등에 대해 회원국 재무장관·중앙은행총재 및 국제금융기구 주요 인사들과 의견을 교환할 예정이다.

이어 열리는 IMF 연차총회에서는 세계 경제 전망과 글로벌 금융안정 현황을 점검하고, 주요 정책 과제에 대한 논의를 이어갈 계획이다.

또 이 총재는 미국 연방준비제도(Fed), 유럽중앙은행(ECB) 등 주요국 중앙은행 및 IMF 고위급 인사들과의 회동을 통해 최근 국제정세와 금융시장 동향에 대해 의견을 나눌 예정이다.

한편, 이수형 한은 금융통화위원은 회의 기간 중 크리스토퍼 월러 미 연준 이사, 선진국 여성 중앙은행 총재 및 금통위원들, 미주개발은행(IDB) 부총재, IMF 간부 등과 만나 통화정책, 스테이블코인, 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 등을 주제로 논의할 계획이다.