[헤럴드경제=나은정 기자] 김건희 여사 관련 의혹들을 수사 중인 특별검사팀에서 경기 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 조사를 받은 양평군 공무원이 자택에서 숨진 채 발견됐다.

10일 경찰에 따르면 양평군청 소속 50대 사무관급(5급) 공무원 A씨가 양평군 양평읍 소재 자신의 아파트 화장실에서 숨져 있는 것을 동료들이 발견해 신고했다.

A씨의 동료들은 혼자 사는 A씨가 출근하지 않은 채 연락이 닿지 않자 집으로 직접 찾아갔다가 숨진 A씨를 발견했다. 타살 혐의점은 없었다.

A씨의 유족들은 A씨가 생전에 김 여사 관련 의혹을 수사하는 특검에 출석해 조사받은 적이 있다고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정하고 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.