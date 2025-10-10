[헤럴드경제=김현경 기자] 올해 노벨문학상을 수상한 헝가리 소설가 크러스너호르커이 라슬로의 책이 곧바로 날개 돋힌 듯 팔리고 있다.

10일 교보문고에 따르면 국내에 출간된 라슬로의 저서 6종은 평소 하루 한두 권 수준이던 판매량이 9일 오후 8시께 노벨문학상 수상 발표 직후부터 10일 오전 10시 30분까지 약 1800부로 급증했다. 이는 온라인 주문 판매량이며, 매장 내 재고는 대부분 소진된 상태다.

가장 많이 판매된 도서는 라슬로의 대표작인 ‘사탄탱고’로 약 1300부가 팔렸고, ‘저항의 멜랑콜리’가 약 300부로 뒤를 이었다.

예스24에서도 노벨문학상 수상자 발표 이후 12시간 만에 ‘사탄탱고’ 판매량이 올해 연간 판매량의 약 12배를 기록했다.

라슬로 저서의 전체 판매량 또한 연간 판매량의 약 3배에 달했다. eBook 판매량은 20배나 증가했다.

‘사탄탱고’는 수상 발표 직후부터 예스24 국내도서 및 eBook 실시간 베스트셀러 1위를 유지 중이다. 다른 저서 ‘저항의 멜랑콜리’와 ‘벵크하임 남작의 귀향’도 소설/시/희곡 분야 실시간 베스트셀러 3위와 5위에 자리하고 있다.