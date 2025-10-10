리창 中총리 면담…김정은 “조중관계 깰 수 없다” 시진핑 축전 “전략적 의사소통 강화, 발전 추동” 북러관계 비해 소원했던 북중관계 복원 공들이기

[헤럴드경제=신대원 기자] 김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건 80주년을 계기로 분주한 외교행보를 펼치고 있다.

특히 혈맹관계로까지 올라선 북러관계에 비해 상대적으로 소원했던 북중관계 복원에 공을 들이는 모습이다.

노동신문은 김 위원장이 전날 중국 당·정부대표단을 인솔하고 북한을 ‘공식 친선방문’한 리창 국무원 총리를 접견하고 담화를 나눴다고 10일 보도했다.

신문은 “담화는 친선적이고 우애의 정이 차 넘치는 따뜻한 분위기속에서 진행됐다”며 “두 당, 두 나라 공동의 귀중한 재부인 친선협조관계를 보다 폭넓고 전면적으로 발전시키기 위한 호상 고위급 내왕과 전략적 의사소통, 다방면적인 교류와 협력을 확대해나가는데서 나서는 문제들이 논의됐다”고 전했다.

신화통신에 따르면 김 위원장은 담화에서 “국제정세가 어떻게 변하든 조중 우호협력관계를 견고히 하고 발전시키는 것은 당정의 확고부동한 입장”이라며 “조중관계는 견고해서 깰 수 없다”고 강조했다.

특히 “‘하나의 중국’ 원칙을 굳게 지지한다”면서 “‘대만 독립’ 분열 행위와 어떠한 외부 간섭에도 결연히 반대할 뿐만 아니라 홍콩·마카오·신장(신장위구르자치구)·시짱(시짱티베트자치구) 문제에서 중국 측 입장을 지지한다”고 밝혔다.

해당 발언은 북한 관영매체 보도에는 포함되지 않았다.

이에 리 총리는 “북한과 고위급 교류와 전략적 소통을 강화하고 싶다”며 “국제적·지역적 사안에서 조정 협력을 깊게 하고 싶다”고 화답했다.

이어 “다자협력을 강화하고 다자주의를 굳게 지키고 이행하는 한편 국제질서가 더 공정하고 합리적인 방향으로 발전하도록 하고 싶다”고 말했다.

중국 권력서열 2위인 리 총리는 북한 당 창건 80주년 기념행사 참석을 위해 9~11일 평양을 찾았다.

중국 총리의 공식 방북은 지난 2009년 10월 당시 원자바오 총리 이후 16년 만이다.

김 위원장이 지난달 중국 전승절 80주년 열병식을 계기로 베이징을 찾아 시진핑 국가주석과 북중 정상회담을 가진데 이어 양국 간 최고위급 만남이 이어지고 있는 셈이다.

김 위원장과 리 총리 면담에서는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 예상되는 시 주석의 방한과 한중 정상회담 등에 대해서도 의견 교환이 이뤄졌을 것으로 보인다.

시 주석은 북한 당 창건 80주년 행사에 참석하지는 않지만 김 위원장에게 보낸 별도의 축전에서 “국제정세가 어떻게 변하든 중조관계를 훌륭히 수호하고, 훌륭히 공고히 하며, 훌륭히 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 시종일관 변함없는 방침”이라면서 “조선 측과 함께 전략적 의사소통을 강화하고 실무협조를 심화시키며 조율과 협동을 긴밀히 해 중조관계의 끊임없는 발전을 추동해나감으로써 두 나라의 사회주의 건설 위업에 기여하고 지역과 나아가 세계의 평화와 안정, 발전과 번영에 적극적인 공헌을 할 용의가 있다”고 강조했다.

시 주석은 지난달 김 위원장과 가진 북중 정상회담에 대해선 “깊이 있는 회담을 진행하고 중조 친선협조관계를 가일층 발전시키기 위한 앞길을 밝혀주었다”고 의미를 부여했다.

한편 북한은 이날 오후나 자정 무렵 당 창건 80주년 기념 대규모 열병식을 진행할 것으로 보인다.

애초 이날 평양에 비가 예보되면서 한때 9일 오후나 자정으로 하루 앞당겨 개최할 것이란 관측이 제기되기도 했으나 북한은 능라도 5월1일경기장에서 경축대회 등만을 진행했다.