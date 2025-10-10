코스피 장중 3610 넘어 ‘사상 최고’ 반도체 강세 속 외인 5600억 매수 삼전·SK하이닉스 시총 880조 육박 환율 1423.8원 5개월여만에 최고

SK하이닉스가 긴 연휴 끝 개장한 10일 국내 유가증권시장에서 사상 처음으로 시가총액 300조 원을 돌파했다. 시초가로 시총 300조 ‘마의 벽’을 깬 하이닉스는 오전 장중 43만8500원까지 상승폭을 넓히며 장중 시총 319조원까지 단숨에 찍었다. 반도체 대장주 삼성전자 역시 SK하이닉스와 쌍끌이 랠리를 펼치며 코스피를 사상 첫 3600선 위로 끌어올렸다.

이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 시초가 42만6000원을 기록하며 전 거래일보다 3만500원(7.7%) 상승 출발했다. 이를 반영한 시가총액은 개장과 동시에 310조 원을 돌파했다. 주가는 오전 장중 주가 상승폭을 확대하며 44만원 고지를 넘보는 43만8500까지 치솟았다. 시총 규모로는 319조 2560억 원에 해당한다. ▶관련기사 2·17·18면

이날 삼성전자 역시 전 거래일보다 4000원(4.4%) 오른 9만4000원에 장을 시작하며 코스피 상승을 거들었다. 삼성전자는 오전 장중 한때 9만4300원까지 오르며 연중 고점을 다시 썼다.

코스피는 전 거래일 대비 48.90포인트(1.38%) 오른 3598.11로 출발한 뒤 장 초반 단숨에 3600선을 넘었다. 오전 10시 기준 코스피 지수는 3617.86다. 5거래일간 추석 연휴를 마치고 재개장한 첫 거래일이라는 점도 매수세를 자극했다. 휴장 기간 동안 쌓인 대기 매수 수요가 반도체 대형주로 집중되면서 ‘연휴 효과’가 시장을 달군 것으로 풀이된다.

반도체 주도주 외에 업종 전반으로도 매수세가 확산됐다. 오전 장중 한미반도체는 장중 11만6100원까지 치솟으며 전 거래일보다 15.4% 급등했다. 제주반도체는 12.2% 오르며 강세를 이어갔다. 반도체 관련 상장지수펀드(ETF) 역시 일제히 올라 KODEX 반도체가 5.5%, TIGER 반도체가 6.4%, KODEX 반도체레버리지가 10% 넘게 뛰며 거래 열기를 더했다. ACE AI반도체포커스도 8.5% 오르며 투자자 관심을 끌었다.

이날 코스피 지수 상승은 외국 매수세가 집중 견인했다. 오전 10시 기준 외국인은 5643억 원을 순매수했다. 반면 개인은 1991억 원을 순매도했고, 기관은 3696억 원 규모의 매도 우위를 보였다.

증권가에서는 반도체주 강세가 단기적인 과열 신호라기보다는 구조적인 업황 개선의 결과라는 평가가 나온다. 류영호 NH투자증권 연구원은 “삼성전자는 AI 반도체 수요와 DDR5(차세대 D램 규격), HBM(고대역폭메모리) 고성장을 기반으로 반도체 부문 영업이익이 2026년 3조7000억 원에 이를 것”이라며 “적정주가 11만5000원으로 밸류에이션 업사이드가 열려 있다”고 전망했다. 그러면서 “SK하이닉스는 HBM 시장 점유율 1위와 기술 경쟁력을 바탕으로 2026년까지 매출과 이익 성장세가 이어질 것”이라며 “HBM 매출 비중이 2026년 55퍼센트까지 확대될 전망으로 목표주가를 50만 원으로 제시한다”고 밝혔다.

다만, 환율 급등은 국내 증시에 잠재적인 악재로 거론된다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 오전 9시10분 기준 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 23.8원 뛴 1423.8원으로 집계됐다. 지난 5월 2일 장중 1440.0원까지 오른 이후 5개월여 만에 최고 수준이다. 김유진·홍태화 기자