[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시교육청은 10일 부산 교육 교류 해외방문단이 중국 상하이시 교육위원회 초청을 받아 오는 13일부터 17일까지 상하이를 방문한다고 밝혔다.

해외방문단은 지난달 27일 발대식을 열고 해외 도시와 성공적인 교육 교류 추진을 다짐했다. 이번 방문단은 부산지역 고등학생 및 교사 18명으로 구성됐다.

부산·상하이 학생 및 교원 교류 사업은 2002년 부산시교육청과 상하이시교육위원회가 우호교류 협약을 체결 이후 매년 정기적으로 추진해 왔다. 그러나 코로나19로 그동안 중단됐다가 이번에 5년 만에 재개됐다.

방문단은 상하이 체류 기간 ▷현지 학교 방문 및 수업 참여 ▷부산·상하이 학생 간 교류 활동 ▷역사·문화 현장 체험 등에 참여한다.

김석준 교육감은 “부산 학생과 교사 상하이 방문은 코로나19로 잠시 멈췄던 교육 교류를 5년 만에 다시 이어가는 뜻깊은 시작”이라며 “앞으로도 부산·상하이 간 초청과 방문을 통한 지속적인 교육 교류가 이루어지길 바란다”고 밝혔다.