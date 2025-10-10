마음복(30%), 건강복(17%), 기회복(7%) 선택 노후준비와 관련한 기대와 우려, 준비의 필요성 등에 대한 응답도

[헤럴드경제=문이림 기자] 올 추석 보름달을 바라보며 가장 많이 기원한 복은 ‘재물복’인 것으로 나타났다.

KCGI자산운용이 지난 1~2일 자사 홈페이지에서 고객 331명을 대상으로 ‘2025 추석, 받고 싶은 복’을 주제로 설문한 결과, 응답자의 46%(151명)가 ‘재물복’을 꼽았다. 이어 ‘마음복’(30%), ‘건강복’(17%), ‘기회복’(7%) 순으로 선택했다.

재물복을 선택한 응답자 중에서는 “부자가 되고 싶다”는 답변이 가장 많았다. “재물의 복이 넘쳐 흘러 어렵고 힘든 이웃을 돕고 싶다”, “월급이 올랐으면 좋겠다”, “노후에 돈 걱정 없이 살고 싶다” 등 구체적인 경제적 여유를 소망하는 의견이 뒤를 이었다.

마음복을 고른 응답자들은 가족의 행복과 심리적 안정을 바랐다. “마음편한 것이 복중의 복”, “가족·친구와의 관계 개선”, “불안하지 않았으면” 등의 응답이 대표적이다.

건강복을 기원한 응답자들은 “재물도 좋지만 건강이 최고”, “건강과 재물운이 모두 중요하다”는 의견을 보였다. 특히 떨어져 지내는 부모와 자식 간 서로의 건강을 걱정하고 기원하는 응답이 많았다.

기회복을 택한 응답자들은 취업·이직·승진 등 현실적인 성취와 관련된 바람을 드러냈다.

KCGI자산운용은 추석 설문조사 결과에 대해 “고객들의 자산 증식과 노후준비에 대한 관심이 늘어나고 있는 것으로 보인다”며 “고객의 노후준비를 위한 동반자로써 역할에 최선을 다할 것”이라고 말했다.