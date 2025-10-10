[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 내달 9일까지 매주 주말 시흥동 녹색광장에서 ‘여기저기 서울형 키즈카페’를 운영한다고 10일 밝혔다.

올해 서울시가 시범 운영하는 ‘여기저기 서울형 키즈카페’는 이용 수요가 몰리는 주말에 가족이 함께 소풍처럼 즐길 수 있는 주말 특화형 키즈카페다. 금천구는 이번 시범운영 대상지로 최종 선정돼, 금천녹색광장에서 운영되고 있다.

운영 공간은 500㎡ 규모다. 대상은 회차별 57명이다. 아이들의 조작 능력, 순발력, 균형감각, 대근육·소근육 발달을 돕는 다양한 신체활동 놀이기구와 창작형 놀이기구가 설치돼 있다. 또한 부모들이 쉴 수 있는 전용 대기 공간도 마련했다.

운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지며, 2시간씩 총 3회차로 운영된다.

이용 대상은 만 4세부터 9세까지 아동이다. 이용료는 아동 1인당 5000원이며 보호자는 무료다. 다둥이 행복카드 소지 가정(2인 이상 다자녀)은 무료로 이용할 수 있다.

신청은 사전 예약(50%)과 현장 접수(50%)로 진행된다. 사전 예약은 ‘우리동네 키움포털’에서 가능하다.

한편, 구는 ‘여기저기 서울형 키즈카페’ 외에도 오는 18일과 19일에 열리는 금천하모니축제와 연계한 팝업형 놀이터를 운영해 아이들에게 다양한 체험 기회를 제공할 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “실내형 서울형 키즈카페와 더불어 주말마다 야외에서 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 주말 특화형 놀이공간을 새롭게 준비했다”라며, “앞으로도 금천구가 아이 키우기 좋은 도시로 거듭날 수 있도록 다양한 육아 지원 정책을 적극 펼치겠다”라고 밝혔다.