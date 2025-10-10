산업·통상·자원 분야 20개 공공기관장 참석

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 김정관 장관이 10일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 산업·통상·자원 분야 20개 공공기관장이 참석한 소관 공공기관장 회의를 주재했다고 밝혔다.

정부조직 개편 이후 처음으로 열린 이번 회의는 새정부 국정철학에 부응하는 공공기관 역할을 정립하고 보안·안전·위해 방지 등 대국민 서비스 강화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

회의에는 산업단지공단, 산업기술기획평가원, 산업기술진흥원, 디자인진흥원, 로봇산업진흥원, 세라믹기술원, 탄소산업진흥원, 산업기술시험원, 제품안전관리원, 코트라, 무역보험공사, 무역안보관리원, 한국가스공사, 한국석유공사 등 20곳이 참석했다.

김 장관은 “에너지 기능 분리 등 정부조직 개편과 함께 123개 국정과제가 확정됐다”면서 “새로 확정된 국정과제를 성공적으로 완수하기 위해서는 공공기관과 긴밀한 원팀 협력이 절실하다”고 강조했다.

그러면서 “새정부 국정철학을 깊이 인지하고 이에 부합한 공공기관의 역할을 정립해달라”고 당부했다.

구체적으로 산업부가 담당하는 ▷제조업 인공지능전환(AX) 등 신성장동력 ▷경제안보 및 통상역량 강화 ▷지역성장 등 5개 국정과제의 성공적인 이행을 위해 새로운 정책환경에 맞춰 조직을 정비하고 조직 역량을 집중해 줄 것을 주문했다.

또 국정자원 정보시스템 사고 등 엄중한 상황에서도 대국민 서비스가 중단없이 제공될 수 있도록 각별한 관심을 요청했다. 아울러 보안·안전·위해 방지 관련 매뉴얼 운영실태를 점검하고, 빈발하는 해킹 등 사고에 대비하여 사이버 안전 강화를 요청했다.

또 시설물 안전 점검, 중대재해 예방 관리 등 실효성 있는 사전예방 점검 활동을 통해 안전 문제에 관해서는 원점에서부터 철저히 점검할 것을 주문했다.

김 장관은 “공공기관의 업무수행과정에서 대국민 투명성과 책임감이 그 어느 때보다 막중하다”면서 “업무시스템 및 제도 개선을 통해 부적정한 업무 처리 등이 사전에 예방될 수 있도록 하고 비위행위자에 대한 무관용 원칙 적용 등 공직기강을 확립해달라”고 당부했다.