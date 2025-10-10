[헤럴드경제=전새날 기자] CJ온스타일이 결혼·이사 성수기를 맞아 10일부터 31일까지 ‘홈리빙페어’ 기획전을 연다고 밝혔다.

이번 홈리빙페어는 숙면과 집 꾸미기 수요에 맞춰 침구 카테고리를 전면에 내세웠다. CJ온스타일의 모바일·TV 라이브 대표 IP와 인플루언서 협업을 통해 다양한 아이템을 선보인다.

침구 카테고리에서는 15일 박세리의 ‘큰쏜언니 BIG세리’ 모바일 라방에서 호무로를, 28일 기은세의 ‘은세로운 발견’에서 크리스피바바 침구를 소개한다. 노르딕슬립 침구를 포함해 까사리빙, 알러셀, 미세스문, 지누스, 시몬스, 앳센셜, 판 토퍼 등도 만나볼 수 있다.

홈키친 카테고리는 SNS(사회관계망서비스)에서 화제를 모은 인기 아이템을 준비했다. 닌자 그릴, 아티잔 싱크볼, 미닉스 음식물처리기, 아소부 텀블러 등을 선보인다. 모바일 앱에서는 자코모 소파 등 ‘랜선 집들이’ 콘셉트로 꾸민 공간별 큐레이션 콘텐츠를 통해 인플루언서가 추천하는 아이템도 살펴볼 수 있다.

한편 홈리빙페어 기간 10만원 이상 구매하면 결제 금액의 10% 이상을 적립금으로 돌려준다. 순금 골드바 추첨 이벤트도 마련했다.

CJ온스타일 관계자는 “홈리빙페어를 통해 올가을 나만의 라이프스타일 공간을 완성하시길 바란다”고 말했다.