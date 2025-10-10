[헤럴드경제=신현주 기자] KT알파 쇼핑이 ‘슈퍼쇼핑K’를 10일부터 26일까지 개최한다고 밝혔다. 1000만원 상당의 경품부터 매일 응모할 수 있는 ‘행운복권’ 등 1억원 규모의 혜택을 마련했다.

28년차 베테랑 ‘갓(GOD) 지나’ 이진아 쇼호스트가 제안하는 프리미엄 라이프스타일 ‘이진아 셀렉션’, 지난해 4월 론칭해 간판 프로그램으로 자리를 잡은 이수정 쇼호스트의 ‘수정샵(#)’, 패션 특화 방송 ‘최현우의 초이스’ 등을 통해 다양한 상품을 만날 수 있다.

행사 기간 방송상품을 구매한 고객에겐 추첨을 통해 1000만원 상당의 경품을 증정한다. 코지마 안마의자, 갤럭시 Z폴드, 스타벅스 기프티쇼, KT알파 쇼핑 적립금 등이다. 매일 총 100만원의 당첨금이 주어지는 ‘행운복권’ 프로모션도 있다.

매일 오전 10시 선착순 고객 1000명을 대상으로 5000원 할인쿠폰도 증정한다. 방송상품을 모바일앱으로 구매하면 10% 적립금에 최대 10% 청구할인을 더해 최대 23만원까지 혜택을 누릴 수 있다.