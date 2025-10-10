[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 시민 100여 명과 함께 한강변을 달리며 긴 추석 연휴를 마무리했다.

오 시장은 지난 9일 오전 7시 반포 세빛섬~잠원한강공원~압구정 한강버스 선착장까지 5.5㎞ 구간을 시민들과 함께 뛰었다. 지난달 6일 시민과 함께한 ‘남산 런’에 이어 이날 두 번째로 진행된 러닝 번개 ‘한강 런’이다. 오 시장은 추석 연휴 중이었던 지난 7일 개인 SNS(인스타그램, 쓰레드)를 통해 러닝 참여자를 모집했다.

40여 분 만에 반환점을 돌아 세빛섬에 도착한 오 시장은 “연휴의 끝자락에 상쾌한 강바람을 맞으며 함께 달릴 수 있어 행복했다”며 참여자들에게 감사를 전하고 “운동으로 늘 체력을 유지하고 건강하게 장수하는 서울을 만들어 나가겠다”라고 말했다.

이어 “더 건강한 서울을 만들기 위해 올 하반기부터 손목닥터9988의 시즌2 ‘서울체력 9988’을 시작한다”며 “체력인증센터에서 내 체력 등급을 측정하고 ‘운동 처방’ 받은 뒤에 목표 등급까지 올리면 인센티브를 지급하는 ‘천만 시민 체력을 끌어 올리기’ 프로그램으로, 많은 참여를 바란다”고 말했다.

서울시는 연말까지 개인별 신체 상태, 운동역량 등을 세밀하게 파악하고 전문가 진단과 운동 처방을 제공하는 ‘체력인증센터’ 25개소를 운영하고 ’30년 100곳까지 늘릴 방침이다. 운동 처방을 실천해 체력 등급을 향상하면 손목닥터9988 포인트를 받을 수 있다.

러닝이 끝난 뒤, 오 시장은 기념촬영 후 개별 질의응답을 이어갔다. 서울의 새로운 랜드마크, 4050 세대를 위한 서울시 정책, 이제 막 서울 생활을 시작한 지역 청년에게 서울시의 주거·취업 정책 등을 소개했다.