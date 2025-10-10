총 50개 팀 참여, 예선 거친 9개 팀 본선에서 경쟁... 대화형 검색 솔루션 개발 ㈜헬로프렌즈 팀 대상 수상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지난 9월 25일 도봉구 청년창업센터 주관으로 열린 ‘2025 도봉 청년창업 아이디어 경진대회’가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 대회는 청년들의 참신한 창업 아이디어를 발굴·육성하고 지역 내 창업문화 확산을 도모하기 위해 마련됐다.

19세부터 45세까지 청년들을 대상으로 진행된 이번 대회에는 총 50개 팀이 참가, 서류심사를 거쳐 본선에 오른 9개 팀이 무대에서 최종 경합을 벌였다.

본선 결과 대상은 오픈 인공지능(AI)을 활용해 외국인 정착을 지원하는 대화형 행정·정보 검색 솔루션 ‘Vizzy’를 개발한 ㈜헬로프렌즈 팀이 차지했다.

최우수상은 해외 출국자를 위한 간편 로밍 이심(eSIM) 서비스를 선보인 ‘심비티’ 팀이, 우수상은 반려 파충류를 위한 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 사육장을 개발한 ‘렙티튜드’ 팀이 각각 수상했다.

장려상은 호패 무선통신(NFC)·교통카드를 접목한 증강현실(AR) 기반 서울 관광 및 야외 방탈출 서비스를 기획한 ‘영혼차사 운영지원’ 팀이 가져갔다.

현장 청중평가단 투표 결과 인기상은 ‘영혼차사 운영지원’ 팀과 ‘렙티튜드’ 팀이 수상했다.

모든 수상팀에는 청년창업센터 입주 지원 시 서류평가가 면제되며, 청년창업센터 라운지를 비롯한 공유시설 1년 무료 사용권 등이 지원된다.

오언석 도봉구청장은 “이번 대회에서 청년들의 창의적이고 혁신적인 아이디어를 다양하게 확인할 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “앞으로도 청년창업 지원으로 도봉구만의 특화된 창업생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.