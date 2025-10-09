[헤럴드경제=나은정 기자] 가자지구로 향하던 구호선박이 이스라엘에 나포되면서 한국인 활동가를 포함한 탑승자들이 이스라엘 케치오트교도소에 수감된 것으로 알려졌다.

9일(현지시간) 팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동, 강정친구들, 개척자들 등에 따르면 한국인 활동가 김아현(활동명 해초) 씨가 이스라에 남부 사막에 있는 케치오트교도소로 이송됐다.

이들 시민단체 관계자는 “이스라엘이 구호활동가들을 마치 테러리스트처럼 취급하고 있다”며 국제인도주의 원칙에 반하는 처사라고 비판했다.

나포 후 억류된 탑승자들에게 법률 자문을 제공하는 팔레스타인 지원 인권단체 아달라 역시 이날 “이스라엘 해군이 8일 새벽 가자지구로 향하던 ‘천 개의 매들린 함대’ 소속 구호선들을 나포한 뒤 탑승자 대부분을 케치오트교도소로 이송했다”고 밝혔다.

아달라는 이 교도소에 대해 “가혹하고 비인도적인 환경으로 악명이 높다”고 설명했다.

케치오트교도소는 이스라엘 남부 네게브 사막의 이집트 접경 지역에 위치한 대규모 구금시설로, 주로 팔레스타인 출신 테러리스트 등이 수용되는 곳이다.

최근 스웨덴 환경운동가 그레타 툰베리 역시 글로벌수무드함대(GSF) 구호선단을 타고 가자지구 접근을 시도했다가 이 교도소에 수감된 뒤 지난 6일 추방된 것으로 전해졌다.

앞서 극우 성향 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관은 가자지구로 향하는 활동가들을 향해 “그들은 케치오트교도소의 상황을 제대로 알고 이스라엘로 오기 전에 다시 생각해봐야 할 것”이라고 경고한 바 있다.

한편 김진아 외교부 2차관은 이날 바락 샤인 주한 이스라엘대사대리를 만나 이스라엘에 억류된 한국인의 안전 확보와 조속한 석방을 위한 이스라엘 측의 적극적인 협조를 요청했다.

샤인 대사대리는 “관련 절차를 거쳐 한국 국민이 최대한 신속하게 석방될 수 있도록 협조하겠다”며 “안전 보장을 위해 모든 노력을 다하겠다”고 밝혔다.