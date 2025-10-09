자택 인근 서울요양원·세곡119안전센터 찾아 격려

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 추석연휴 마지막 날인 9일 요양원과 소방서를 격려 방문했다.

구 부총리는 페이스북을 통해 “집 근처 ‘서울요양원’과 ‘세곡119안전센터’를 찾았다”며 “요양원 어르신들을 찾아뵙고, 명절에도 어르신들을 돌보시는 요양원 종사자분들, 그리고 국민의 생명과 안전을 위해 쉬지 않고 근무하시는 소방관님들께 감사의 마음을 전하고 싶었다”고 밝혔다.

구 부총리는 “안부를 묻고 이런저런 이야기를 나누는 내내 밝게 웃으시는 어르신들의 모습에 덩달아 마음이 환해졌다”며 “요양원 직원분들의 헌신적인 모습도 오래 기억에 남을 것”이라고 말했다.

119안전센터 방문과 관련해서도 “비상대기 중인 소방관님들의 헌신을 생생하게 체감할 수 있었다”며 “대한민국 곳곳에서 가족과 이웃을 위해 묵묵히 최선을 다하시는 모든 분들께 다시 한번 온마음을 담아 깊이 감사드린다”고 밝혔다.