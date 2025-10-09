[헤럴드경제=나은정 기자] 인도에서 유해 물질이 함유된 기침 시럽을 복용한 어린이 20여 명이 잇따라 숨진 가운데 이 약을 만들어 판매한 제약회사 대표가 경찰에 붙잡혔다.

9일(현지시간) 로이터통신과 인도 NDTV 등 현지 매체에 따르면 인도 경찰은 과실치사 등의 혐의로 제약사 ‘스레산’의 대표인 랑가나탄 고빈단(75)을 체포했다.

고빈단은 허용치 이상의 디에틸렌글리콜(DEG) 성분이 든 기침 시럽 ‘콜드리프’를 판매해 이를 복용한 어린이들을 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 피해 어린이들은 모두 5살 미만으로, 마디아프라데시주에서만 이 시럽을 복용한 어린이 20여 명이 급성 신장손상으로 사망한 것으로 알려졌다.

고빈단은 어린이들이 잇따라 숨지자 도주했고, 경찰은 이날 새벽 남부 타밀나두주 첸나이에서 현상금 2만 루피(32만원)를 걸고 추적한 끝에 그를 검거했다. 경찰은 그의 공장을 압수수색해 기침 시럽 제조 관련 서류와 신고되지 않은 DEG 용기 등을 확보했다.

조사 결과 콜드리프 시럽에는 허용 한도(0.1%)를 훨씬 넘는 46~48%의 DEG가 포함돼 있던 것으로 드러났다. DEG는 주로 자동차 부동액 등 산업용으로 사용되는 독 물질로, 가격이 싸다는 이유로 일부 제약사가 시럽의 용매인 글리세린 대신 불법적으로 사용하기도 한다. 허용치 이상 섭취할 경우 급성 신장 손상 등으로 사망할 수 있다.

지난달 사망 사례가 잇따르자 마디아프라데시주를 비롯한 인도 9개 주에서 해당 기침 시럽의 판매 및 유통이 전면 금지됐다.

한편, 인도산 기침 시럽으로 인한 어린이 사망 사건은 이번이 처음이 아니다.

2022년 감비아에서는 인도 제약사가 생산한 시럽을 복용한 어린이 69명이 숨졌고, 2023년 우즈베키스탄에서도 인도산 시럽으로 19명의 어린이가 사망했다. 당시에도 문제의 제품에서 DEG 또는 유사 성분이 기준치를 초과해 검출된 바 있다.