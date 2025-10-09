시정 명령받은 마트에 공공 혜택… “형평성 잃은 행정” 지적

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 불법 건축물로 행정 조치 중인 A 마트에 대해 지역화폐(지역사랑상품권) 가맹점을 승인하면서 ‘이중 행정’ 논란이 지역사회를 강타하고 있다.

법을 위반한 건물에 철거 및 시정 명령을 내리면서도 동시에 공공 혜택을 부여한 영주시의 모순적인 행태에 유통업계와 시민들의 비판이 거세지고 있다.

논란의 중심에 선 A 마트는 올해 5월 영주시 가흥동에 문을 열었다.

시는 개점 직후인 6월부터 두 차례에 걸쳐 불법 건축물에 대한 시정 통보를 내렸으나, A마트는 여전히 시정되지 않은 상태로 영업을 지속하고 있다.

A 마트는 당초 식자재마트, 의류점 등 4개 동으로 분리해 신축했지만, 이후 4개 동을 하나로 잇는 비 가림 지붕 공사를 진행해 사실상 하나의 대형 건물처럼 연결한 것으로 드러났다.

이 과정에서 창고 시설, 비 가림 시설, 조경 시설 등에서도 추가 위반 사항이 적발되면서 영주시의 행정 조치가 이어지고 있다.

지역 유통업계 관계자들은 A 마트가 까다로운 소방법과 건축법 규제를 피하기 위해 일부러 건물을 ‘쪼개기’ 한 뒤 연결 시설로 꼼수를 부린 전형적인 ‘탈법’ 사례라고 지적하고 나섰다.

유통업 종사자 김모 씨(53)는 “법망을 피하려 한 꼼수 업체에 시가 지역화폐 가맹을 허락한 것은 이해하기 어렵다”고 비판했다.

또 다른 관계자는 “시는 과거 매출과 상관없이 매장이 크다는 이유로 지역 내 대형마트 3곳의 가맹을 배제한 적이 있다”며, “불법 건축물로 행정 조치 중인 A마트에 예외를 둔 것은 시 스스로 행정 신뢰를 무너뜨린 것”이라고 목소리를 높였다.

시민들의 비판도 크다. 직장인 하모 씨(39)는 “불법 건축물에 대해 시의 단호한 조치가 필요하다”며 “부서별로 따로 움직이는 행정이 아니라, ‘탈 불법’이라는 원칙에 따라 영주시 차원의 일관된 기준이 세워져야 한다”고 강조했다.

주민들 사이에서는 “법을 어겨도 시가 혜택을 주는 행태가 말이 되느냐”, “성실하게 운영하는 소상공인만 바보가 됐다”는 불만의 목소리가 터져 나오고 있다.

법 위반에 솜방망이 대응이 계속된다면, 앞으로 누가 법을 지키겠느냐는 지역 상인의 일침은 영주시 행정의 무거운 책임감을 일깨우고 있다.

영주시는 이 같은 논란에 대해 “A마트는 올해 개장한 곳이라 매출·소득 자료가 없어 가맹 승인을 할 수밖에 없었다”고 해명했다.

그러면서 “금년도 실적에 따라 내년도 인허가 및 가맹 여부를 재검토할 예정”이라며 “앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 행정 절차를 자세히 검토하겠다”고 덧붙였다.

하지만, 법 위반에 대한 행정 조치가 진행 중인 상황에서 공공의 혜택인 지역화폐 가맹을 허가한 것은 “시민 상식에 반하는 결정”이라는 여론이 지배적이다.

지역 유통 질서와 행정 형평성이 크게 흔들린 지금, 영주시의 관리·감독 책임에 대한 강도 높은 비판은 당분간 지속될 것으로 보인다.