진드기 물리지 않도록 사전예방

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 가을철 야외활동이 활발해지는 시기를 맞아 진드기 매개 감염병 예방에 각별한 주의를 당부했다.

진드기 매개 감염병은 세균이나 바이러스에 감염된 진드기에 물려 전파되며, 특히 가을철 야외활동이 많아지는 시기에 집중 발생한다.

대표적 질환인 쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균을 보유한 털진드기의 유충에 물려 감염되는 질환으로, 털진드기는 여름철 산란 후 9월 말부터 나타나 10월 중순 이후 발생이 급격히 증가한다.

질병관리청 통계에 따르면 지난해 전국 쯔쯔가무시증 발생은 6268건으로, 이 중 65%인 4077건이 10~11월에 집중됐다. 광주에서도 전체 219건 가운데 176건(80.4%)이 같은 시기에 발생했다.

쯔쯔가무시증은 조기 치료 시 완치가 가능하지만, 무엇보다도 진드기에 물리지 않도록 사전 예방이 중요하다.

진드기 매개 감염병 예방을 위한 예방수칙으로는 ▷야외활동 시 긴팔·긴바지 입기 ▷의복과 피부에 진드기 기피제 사용 ▷풀숲·풀밭 피하기 및 앉거나 옷을 벗어두지 않기 ▷야외활동 후 샤워 및 입은 옷은 털어 세탁하기 ▷물린 흔적이나 의심증상 살피기 등이 있다.

강윤선 공공보건의료과장은 “진드기 매개 감염병 예방을 위해서는 개인별 예방수칙을 준수하고 야외활동 후 발열·구토·설사 증상이 나타나면 의료기관에 방문해 진료를 받을 것”을 당부했다.