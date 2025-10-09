[헤럴드경제=정목희 기자] 한국 축구 간판스타 손흥민(로스앤젤레스FC)이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 사무국이 꼽은 역대 최고의 골잡이 후보 명단에 포함됐다.

EPL 사무국은 지난 8일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “프리미어리그 역대 최고의 골잡이를 골라달라”는 내용의 게시물을 게재했다.

사무국은 “프리미어리그 최고의 골잡이를 논할 때, 엘링 홀란드가 당연히 거론된다. 하지만 그가 과연 역대 최고의 선수일까?”라며 “축구 전문 기자 알렉스 케이블은 홀란드와 비교될 만한 전설적인 골잡이들을 선정했다”고 했다.

사무국이 선정한 명단에는 손흥민을 비롯한 선수 15명이 이름을 올렸다.

엘링 홀란, 세르히오 아궤로, 앤디 콜, 디디에 드로그바, 티에리 앙리, 해리 케인, 프랭크 램퍼드, 마이클 오언, 크리스티아누 호날두, 무함마드 살라흐, 앨런 시어러, 뤼트 판 니스텔로이, 로빈 판페르시, 제이미 바디 등이 후보다.

손흥민은 2015년부터 10년 동안 EPL의 토트넘 홋스퍼에서 뛰며 공식전 454경기에서 EPL 127골, 국내 컵대회 19골, 유럽클럽대항전 27골을 넣고 도움 101개를 올렸다.

2021-2022시즌 EPL에서 23골을 터뜨리며 살라흐와 공동 득점왕에 올랐고 지난 5월엔 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승에 기여했다.