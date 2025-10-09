[헤럴드경제 = 김상수 기자] 전현희 더불어민주당 최고위원이 9일 “주권자의 명령인 3대 개혁을 신속하고 정교하게 완수하겠다”고 강조했다.

전 최고위원은 연휴 마지막 날인 이날 기자간담회에서 사법개혁과 관련, “불을 붙인 장본인은 대선 개입 의혹 조희대와 술 접대 의혹을 받고 내란수괴 윤석열을 불법 석방한 지귀연에 대해 제 식구 감싸기로 일관하는 사법부”라고 말했다.

그는 조희대 대법원장과 관련, “이미 두 차례 노쇼(No-Show)로 ‘투아웃’ 중인 조 대법원장에게 국민의 이름으로 경고한다. 국감에 성실히 출석해 대선개입 의혹을 소상히 밝히고 사법부 수장으로서 책무를 다하라”며 “불출석 시 일반 증인과 마찬가지로 국회법에 따른 절차를 충실히 이행하겠다”고 강조했다.

조 대법원장 불출석 시 탄핵 추진 여부에 대해서는 “아직 검토한 바 없지만 국민이 판단하실 것”이라고 밝혔다.

전 최고위원은 검찰개혁, 언론개혁의 당위성도 역설하면서 “정교하게 설계하고 일체의 개혁 방해 공작을 단호히 분쇄해 국민주권 정부 성공의 밑거름이 될 3대 개혁을 차질 없이 완수하겠다”고 강조했다.

또, 국민의힘이 이재명 대통령 부부의 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 두고 공세를 펼친 것과 관련, “민족 대명절에도 정쟁에 불을 지핀 국민의힘은 차라리 당명을 ‘국민의짐’으로 바꾸라”고 날을 세웠다.

국민의힘이 한미 관세협상을 문제 삼는 데에선“외교마저 당리당략의 볼모로 삼는 국민의힘은 국익을 내팽개치더라도 무조건 국민주권 정부가 망하길 바라는 것인가. 도대체 어느 나라 정당인가”라고 응수했다.

국가정보자원관리원 화재와 관련해서는 “이번 전산망 장애의 근본 책임은 폐허 수준의 외양간을 방치한 윤석열 정권에 있음을 잊어선 안 된다”며 “감사원 권고 무시, 이중화 대책 외면 등 지난 정권 과오는 덮은 채 남 탓 시전만 하는 국민의힘의 기억상실증 치료가 시급하다”고 말했다.