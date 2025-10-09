외교부 “이스라엘에 ‘우리 국민 피해 없도록 유의’ 당부”

[헤럴드경제=정목희 기자] 한국인 활동가가 탑승한 선박이 가자지구에 접근하다 이스라엘군에 나포된 사건과 관련해, 이스라엘 측이 사건 처리의 진전 사항을 한국 측에 공유하겠다고 밝힌 것으로 전해졌다.

외교부는 9일 “이스라엘 당국과 긴밀히 소통하며 우리 국민이 이스라엘 측 대응 과정에서 피해를 입지 않도록 각별히 유의해 줄 것을 지속해서 당부해 왔다”며 “이스라엘 측도 최대한 유의할 것이며, 관련 진전 사항을 한국 측과 계속 공유하겠다고 했다”고 밝혔다.

팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동, 강정친구들, 개척자들 등 시민단체들에 따르면, 전날 가자지구에 접근하던 국제 구호선단 선박 11척이 이스라엘군에 의해 나포됐다. 해당 선단에는 한국 국적의 활동가 김아현 씨도 탑승하고 있는 것으로 알려졌다.

이스라엘 외무부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 발표한 성명을 통해 “선박과 탑승자들은 안전한 상태이며, 현재 이스라엘 항구로 이송 중”이라고 밝혔다. 이어 “이들은 곧 추방될 예정”이라고 덧붙였다.

한국 정부는 김아현 씨의 안전 확보와 조속한 석방을 위해 이스라엘 당국에 적극적으로 요청하고 있으며, 사건 추이를 면밀히 주시하고 있다.